Flamengo divulga informações sobre a chegada de Jorginho

Jorginho já tem dia e hora para desembarcar no Rio de Janeiro e assinar com o Flamengo. O voo do jogador ítalo-brasileiro, proveniente de Londres, tem previsão de pouso às 5h35 (de Brasília) de sexta-feira (6) no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão).

continua após a publicidade

➡️ Flamengo informa retorno de Plata e diz que Equador pediu desculpas

O clube informou que, para não atrapalhar a logística dos demais passageiros, o meio-campista passará por um caminho alternativo. Ou seja, não terá contato com a imprensa.

Em seguida, Jorginho passará por exames médicos. O cronograma do jogador prevê um encontro com José Boto, diretor de futebol do Flamengo, no Ninho do Urubu, quando o atleta assinará o contrato de três anos.

continua após a publicidade

Jorginho à disposição para o Mundial de Clubes

Jorginho ficará à disposição do técnico Filipe Luís para a disputa do Mundial de Clubes. Para isso acontecer, o jogador deixou de receber uma quantia do Arsenal, da Inglaterra, e antecipou o término do seu contrato.

Veja notícias sobre o Flamengo no Mundial de Clubes

➡️ Estádio que receberá jogos do Flamengo no Mundial passa por troca de gramado

➡️ O que o Flamengo quer da janela especial para o Mundial de Clubes?

➡️ Mundial de Clubes: site espanhol alerta europeus sobre fase de Arrascaeta, do Flamengo

Carreira de Jorginho, reforço do Flamengo

Natural de Imbituba (SC), Jorginho nunca atuou profissionalmente no futebol brasileiro. Ainda jovem, foi para a Itália, onde iniciou a carreira no Hellas Verona. Ganhou destaque com a camisa do Napoli, transferiu-se para o Chelsea, e depois chegou ao Arsenal. Naturalizado italiano, foi titular da seleção campeã da Euro 2020.

continua após a publicidade

Jorginho tem data para realizar exames médicos no Flamengo (Foto: Adrian Dennis/AFP)

Em vídeo publicado nas redes sociais, Jorginho agradeceu aos Gunners pelo carinho recebido desde sua chegada, em janeiro de 2023.

— Quando cheguei ao Arsenal, não entrei apenas em um clube, entrei em uma família. Vocês me fizeram sentir amado, e isso é raro no futebol. Nunca esquecerei. É hora de dizer adeus – ou até logo. Quando um lugar parece casa, a despedida nunca é fácil, mas saio de cabeça erguida e coração cheio — disse o jogador.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real