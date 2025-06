Estádio que receberá jogos do Flamengo no Mundial passa por troca de gramado

O Lincoln Financial Field, estádio na Filadélfia, nos Estados Unidos, que receberá dois jogos do Flamengo na fase de grupos do Mundial de Clubes, passa por mudanças. Visando atender o regulamento do torneio, o gramado da arena norte-americana passa por um processo de troca, com 95% de grama natural e 5% artificial.

Casa dos Eagles, equipe de futebol norte-americano, o The Linc, como é conhecido popularmente, passa por uma série de mudanças para receber os jogos do Mundial. O novo gramado, chamado de HERO Hybrid Grass, começou a ser implementado na segunda-feira, após uma série de shows no local em maio. Ele foi cultivado por um ano em Nova Jersey (EUA).

Assim que a grama estiver implementada completamente, a manutenção do estádio aplicará os padrões de corte, pintará as linhas e instalará as traves e os bancos de reservas. Está prevista para o dia 14 de junho um jogo-treino para testar câmeras e outras tecnologias.

Estádio Lincoln Financial Field receberá jogos do Flamengo no Mundial (Foto: Reprodução/X)

Mais mudanças no Lincoln Financial Field, que receberá o Flamengo no Mundial

Além da troca do gramado, o estádio também conta com mudanças na arquibancada. Centenas de assentos foram retirados para ampliar as partes laterais do campo. A medida visa atingir os 105x68 metros exigidos pela Fifa. A medida usada nos jogos dos Eagles é de 100x66 m.

Além de receber seis jogos do Mundial de Clubes (dois do Flamengo), com confrontos pela fase de grupos, oitavas de final e quartas, o The Linc também sediará confrontos da Copa do Mundo 2026. Ou seja, a competição entre clubes será um grande teste para receber o maior torneio de seleções do mundo.

Jogos do Flamengo no Lincoln Financial Field

16/06 – Flamengo x Espérance (Tunísia) – 22h (de Brasília)

Estádio: Lincoln Financial Field, Filadélfia 20/06 – Flamengo x Chelsea (Inglaterra) – 15h (de Brasília)

Estádio: Lincoln Financial Field, Filadélfia

Jogos no Lincoln Financial Field no Mundial de Clubes

Fase de grupos

16/06: Grupo D – Flamengo (Brasil) x Espérance (Tunísia)

(Brasil) x Espérance (Tunísia) 18/06: Grupo G – Manchester City (Inglaterra) x Wydad AC (Marrocos)

20/06: Grupo D – Flamengo (Brasil) x Chelsea (Inglaterra)

(Brasil) x Chelsea (Inglaterra) 22/06: Grupo G – Juventus (Itália) x Wydad AC

24/06: Grupo D – Espérance x Chelsea

26/06: Grupo H – Red Bull Salzburg (Áustria) x Real Madrid (Espanha)

Rodadas eliminatórias

28/06: Jogo das oitavas de final

4/07: Jogo das quartas de final

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real