Ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello afirma que não gostou de ter sido excluído da denúncia do Ministério Público (MP-RJ) no caso do incêndio no Ninho do Urubu em fevereiro de 2019, que encerrou a vida de dez jovens das categorias de base do clube. O dirigente foi descartado do processo por atingir idade de prescrição da pena prevista.

O MP-RJ denunciou oito acusados pelo caso nos artigos 250 (incêndio culposo) e 258 (crime doloso de perigo comum), com penas máximas de quatro e três anos de reclusão, respectivamente. A prescrição é de oito anos, porém, cai para metade caso o acusado tenha 70 anos ou mais no momento em que a sentença é proferida.

Desta forma, Bandeira de Mello — que completou 72 anos em março — foi retirado da denúncia. Em entrevista ao Lance!, o deputado federal pelo PSB afirmou que tudo caminhava para que ele fosse absolvido no processo e, desta forma, a exclusão foi prejudicial. Ele diz, ainda, ter sido vítima de "trama covarde e irresponsável da investigação".

— É uma questão que ainda vai ser discutida durante muito tempo, mas o fato de eu ter sido excluído não me agradou nem um pouco. Tudo estava se encaminhando para a absolvição e o reconhecimento de que houve uma trama covarde e irresponsável da investigação e da promotoria contra mim. Durante a instrução do processo isso ficou evidente, só que a promotoria preferiu empurrar com a barriga, esperar o prazo, e eu acabei saindo — declarou o ex-presidente rubro-negro.

Bandeira de Mello presidiu o Flamengo entre 2013 e 2018. Questionado se teria feito algo de diferente para evitar a tragédia no Ninho do Urubu, o dirigente disse que os atletas da base do clube já haviam sido retirados do local ao final do mandato. Além disso, relembra que foi apontado princípio de incêndio dias antes do ocorrido e coloca em dúvida a atuação do delegado.

— Não digo que é uma fatalidade, mas é importante vocês irem lá no processo e avaliarem o que aconteceu lá na instrução. Vocês vão ver que os atletas da base do Flamengo já estavam fora das instalações do clube, isso está comprovado, e ninguém sabe porque eles voltaram. E, ainda assim, o que houve foi um princípio de incêndio dois dias antes e aparentemente ninguém sabe que providências foram tomadas. Houve o depoimento do delegado, que reconheceu que tinha um parente dentro do Flamengo, e tomou o depoimento dele e não registrou nos autos. Esse parente dele, uma semana depois, foi nomeado para um cargo altíssimo, e ele nunca tinha ocupado nada parecido. Ou seja, uma série de coincidências que explicam muita coisa — disparou.

Nos dois últimos anos de gestão de Bandeira, após edital de interdição ser emitido em 2017, o Flamengo pagou cinco multas por situação irregular da estrutura de contêineres, conforme consta no processo movido pela família de Christian, um dos jovens mortos no incêndio, contra o clube. Segundo a Prefeitura do Rio na época do incêndio, o Rubro-Negro teve quase 30 autos de infração por estar funcionando sem o alvará necessário.

Relembre a tragédia do Ninho do Urubu, CT do Flamengo

No dia 8 de fevereiro de 2019, um incêndio ocorreu durante a madrugada no Ninho do Urubu, em Vargem Grande. Na época, os atletas da base dormiam em alojamentos em uma estrutura de contêiner dentro do Centro de Treinamento. O fogo se iniciou devido a um problema em um aparelho de ar-condicionado. Além das dez vítimas, três jogadores ficaram feridos.