Com um dos elencos mais poderosos do futebol sul-americano, o Flamengo se prepara para disputar o Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. A estreia do time brasileiro será no dia 16 de junho, quando encara o Espérance, da Tunísia. Logo na estreia, a tendência é que o técnico Filipe Luís conte com Jorginho, que já tem acordo com o clube carioca. Nesta matéria, o Lance! detalha para você o que o Rubro-Negro buscará nesta janela para a competição.

A Fifa abriu uma janela extra justamente para a competição, que ficará aberta entre os dias 1º e 10 de junho de 2025. Ela será opcional, mas poderá ser adotada por qualquer federação, não apenas pelas que terão clubes no Mundial.

O Flamengo, por sua vez, não pretende contratar jogadores apenas para o Mundial de Clubes. A ideia é contratar atletas, mesmo que nessa janela do meio do ano, mas pensando a longo prazo. Vale destacar que o Rubro-Negro disputa, além do torneio internacional, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão.

A expectativa é que o Flamengo vá ao mercado de transferências apenas após o Mundial de Clubes, uma vez que entende que o atual elenco é qualificado para disputar o torneio. O mesmo pode correr com possíveis perdas, principalmente para o futebol europeu.

José Boto, diretor de futebol do Flamengo, ao lado de Filipe Luís (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Prioridades para o Flamengo no mercado

Atualmente, o Flamengo conta com algumas prioridades no mercado. O Lance! apurou que as posições que o Rubro-Negro olha com atenção são: lateral-direito, meia e atacante. A primeira passa muito por uma possível saída de Wesley para a Europa após o Mundial.

Já para o meio-campo, um substituto para Arrascaeta também é visto como necessário. No ataque, uma possível saída de Michael também liga o alerta da diretoria.

Chegada de Jorginho ao Rio de Janeiro

Jorginho se apresentará ao Flamengo na próxima sexta para passar por exames médicos. Posteriormente, caso não haja intercorrências, assinará contrato por três anos com o clube carioca.

Jorginho disputará o Mundial de Clubes pelo Flamengo (Foto: AFP)

Jogos na fase de grupos do Mundial de Clubes

16/06 – Flamengo x Espérance (Tunísia) – 22h (de Brasília)

Estádio: Lincoln Financial Field, Filadélfia 20/06 – Flamengo x Chelsea (Inglaterra) – 15h (de Brasília)

Estádio: Lincoln Financial Field, Filadélfia 24/06 – Los Angeles (Estados Unidos) x Flamengo – 22h (de Brasília)

Estádio: Camping World Stadium, Orlando

