Flamengo informa retorno de Plata e diz que Equador pediu desculpas

O Flamengo informou nesta terça-feira (3) que Gonzalo Plata retornará ao Rio de Janeiro na próxima sexta-feira (6), após se apresentar à seleção do Equador nesta semana. O atacante trata edema no joelho direito e foi convocado para representar o país nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, gerando embrolho entre o clube e a Federação Equatoriana de Futebol (FEF).

Em nota, o Rubro-Negro afirma que o jogador seguirá o tratamento da lesão com o Departamento Médico, visando estar apto para atuar no Mundial de Clubes da Fifa; a estreia do Fla será no próximo dia 16, contra o Espérance, da Tunísia. Além disso, o clube diz que a FEF se desculpou "por qualquer mal-entendido".

Confira a nota do Flamengo sobre Plata

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Gonzalo Plata retornará ao Rio de Janeiro na próxima sexta-feira (6) para dar continuidade ao tratamento no joelho direito com o Departamento Médico do clube, com o objetivo de estar em plenas condições para disputar a Copa do Mundo de Clubes da FIFA.

A decisão foi tomada após reunião entre os departamentos médicos do Flamengo e da seleção equatoriana, realizada na tarde desta terça-feira (3), em clima de cordialidade. Na ocasião, a Federação Equatoriana de Futebol apresentou suas considerações e se desculpou por qualquer mal-entendido ocorrido ao longo do processo.

O Flamengo agradece à federação pela compreensão e pelo diálogo construtivo no desfecho do caso."

Entenda o caso envolvendo Flamengo, Plata e seleção do Equador

Na última sexta-feira (30), o Flamengo emitiu uma nota acusando a Federação do Equador de interferir "de maneira irresponsável" na recuperação de Gonzalo Plata. Mesmo com a lesão, o jogador foi convocado pela seleção equatoriana para os compromissos da Data Fifa de junho.

Segundo o comunicado, a FEF enviou um médico e um fisioterapeuta à casa do atleta para realizar procedimentos no local da contusão, sem avisar o clube. O Rubro-Negro diz, ainda, que esclareceu previamente que o atacante não tem condições de atuar pela seleção.

Nesta terça-feira (3), o presidente da Federação Equatoriana, Francisco Egas, rebateu o clube carioca. Segundo ele, Beccacece, técnico da seleção, esteve no Brasil e conversou "com todos do Flamengo".

— Lamento as declarações de Filipe Luís e também a nota do Flamengo, porque em todo momento estávamos em comunicação com eles. Beccacece há pouco tempo visitou Gonzalo Plata no Brasil e falou com todos do Flamengo — iniciou o presidente da FEF.

— Os médicos estavam em constante comunicação. Tudo o que fizemos com respeito a Gonzalo Plata, fizemos com o conhecimento das pessoas do clube — completou.

