O Chelsea enfrenta o Flamengo na segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes e já se prepara para o confronto em diversas frentes. Enzo Maresca, treinador do clube inglês, sabe que o extracampo pode influenciar na partida e elogiou os torcedores brasileiros em entrevista à Fifa.

Enzo Maresca, treinador do Chelsea (Foto: Ben Stansall/AFP)

— Esses encontros entre países e culturas diferentes vão trazer momentos únicos, diferente do que estamos acostumados na Europa. Em termos culturais, os torcedores brasileiros também são incríveis de ver porque são animados, criativos. Juntando essa cultura com a nossa, espero que o público nos estádios se divirta muito — disse.

No comando do Chelsea desde agosto de 2024, Enzo Maresca parece ter encontrado a receita para o sucesso no time londrino. O italiano de 45 anos venceu seu primeiro título com o clube londrino em 2025.

A conquista da Conference League no fim de maio reacendeu o espírito vitorioso do time inglês, que não era campeão de alguma competição desde 2022. Segundo Maresca, o Chelsea vai para o Mundial de Clubes com o objetivo de superar seus adversários e conquistar o título do torneio da Fifa.

Chelsea campeão da Conference League (Foto: Sergei GAPON / AFP)

— Quando você está no Chelsea, o objetivo é sempre vencer. Nosso foco, em cada partida, será sempre tentar vencer todas. Ver os técnicos que passaram por aqui como inspiração é uma grande motivação. Quando estivermos no torneio, um dos nossos objetivos será justamente tentar conquistá-lo — disse.

Antes de duelar com o Flamengo no Mundial de Clubes, o Chelsea encara o Los Angeles FC. Depois, enfrenta o Espérance, da Tunísia e encerra sua participação na fase de grupos do torneio. O clube inglês já tem um elenco forte e segue em busca de reforços para aumentar as opções de Maresca na busca pelo título do Mundial de Clubes.

Jogos do Chelsea na fase de grupos do Mundial de Clubes

🌏 Chelsea (ING) x Los Angeles FC

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo D)

📅 16 de junho, segunda, às 16h (de Brasília)

🏟️ Mercedes-Benz Stadium

🌏 Flamengo (BRA) x Chelsea (ING)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo D)

📅 20 de junho, sexta, às 15h (de Brasília)

🏟️ Lincoln Financial Field

🌏 Espérance (TUN) x Chelsea (ING)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo D)

📅 24 de junho, terça, às 22h (de Brasília)

🏟️ Lincoln Financial Field