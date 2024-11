Flamengo define cronograma até decisão da Copa do Brasil; confira

Filipe Luís terá compromisso contra o Cruzeirom antes do segundo jogo entre Flamengo e Atlético-MG (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/11/2024 - 06:15 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo venceu o Atlético-MG por 3 a 1 no domingo (3), pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil. As equipes voltam a se enfrentar no dia 10 de novembro, pelo confronto de volta, em Belo Horizonte. Mas, entre as partidas, o Rubro-Negro tem um compromisso pelo Brasileirão, também na capital mineira, contra o Cruzeiro, pela 32ª rodada.

Sem folga

O elenco rubro-negro treinou na tarde de segunda-feira (4). Os jogadores que estiveram em campo na partida contra o Atlético-MG, no Maracanã, realizaram trabalho interno. No treinamento desta terça-feira (5), o planejamento é para que todo o plantel esteja à disposição para as atividades.

Veja como será a programação do Flamengo para decisão da Copa do Brasil

Após o jogo contra o Cruzeiro, na quarta-feira (6), a equipe retornará ao Rio de Janeiro. A preparação para o segundo jogo da final da Copa do Brasil será feita no Ninho do Urubu. Sob o comando de Filipe Luís, o elenco terá três sessões de treinamentos.

O Rubro-Negro volta a embarcar para Belo Horizonte na tarde de sábado (9), após o treino da manhã. O jogo acontecerá no domingo (10), às 16h, no horário de Brasília, na Arena MRV. Como venceu o primeiro jogo por 3 a 1, a equipe carioca pode perder por um gol de diferença. Em caso de derrota por dois gols, a decisão vai para os pênaltis