De La Cruz não está satisfeito no Flamengo, diz imprensa argentina

De La Cruz em ação pelo Flamengo contra o Corinthians, na Neo Química Arena, pela Copa do Brasil (Foto: Anderson Romao/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/11/2024 - 15:48 • Redação do Lance!

De La Cruz pode estar próximo de uma saída do Flamengo. Rumores na imprensa argentina indicam que o meia uruguaio está insatisfeito no clube carioca e interessado em retornar ao River Plate, da Argentina. No entanto, segundo o jornal argentino "TyC Sports", essa possibilidade enfrenta obstáculos financeiros significativos por conta dos valores de uma possível transferência.

➡️ Campeão da Libertadores pelo Flamengo é acusado de violência sexual

De acordo com o periódico, por meio da própria comitiva do jogador, descobriram que ele não se sente confortável no Rio de Janeiro. Apesar de estar no Flamengo há cerca de 11 meses, buscar novos ares seria uma opção. Porém, os valores de sua saída podem custar mais de R$ 100 milhões ao clube argentino.

Logo em sua chegada, De La Cruz se adaptou rapidamente ao Flamengo e se tornou titular absoluto no início da temporada. Porém, os problemas físicos o fizeram cair no segundo semestre - ele sofreu lesão no músculo posterior da coxa direita no último domingo (20), durante o início do segundo tempo contra o Corinthians - e seu rendimento na equipe caiu.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Após a Copa América, De La Cruz tem tido problemas para manter uma sequência de jogos sem lesões. Na temporada, o jogador completou 90 minutos em apenas nove partidas, e somente três delas foram após seu retorno da seleção uruguaia, destacando a atual fragilidade de sua condição física.

Dificuldades na ida de De La Cruz ao Flamengo

De La Cruz era desejo antigo da diretoria rubro-negra, que já tentou a sua contratação na última janela de transferências, no meio de 2023. Na ocasião, o River Plate endureceu a negociação, já que não queria "reforçar" um rival na disputa pelo título da Libertadores.

Porém, o Flamengo pagou a multa rescisória do uruguaio em janeiro deste ano, no valor de US$ 16 milhões (R$ 79,1 milhões), tornando-o a quarta maior aquisição da história do clube à época.