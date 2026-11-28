Flamengo conhece calendário do Carioca de 2027; veja os jogos
Rubro-Negro está no Grupo A e estreia contra o Boavista
O Flamengo conheceu, na última quinta-feira (27), a tabela-base da Taça Guanabara de 2027, fase inicial do Campeonato Carioca. No Grupo A, estreia contra o Boavista, entre os dias 13 e 14 de janeiro. A competição estadual começa no dia 13, e o Rubro-Negro, atual campeão, terá clássicos com Botafogo e Fluminense na primeira fase.
A tabela divulgada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) prevê seis rodadas nesta etapa. O Flamengo também terá compromissos contra Portuguesa, Americano e Madureira. As datas, porém, ainda são uma referência inicial e poderão sofrer alterações.
Um dos ajustes necessários envolve a quarta rodada. O confronto entre Flamengo e Madureira está previsto para o mesmo período da Supercopa Rei, marcada para 24 de janeiro. O Rubro-Negro, campeão brasileiro, enfrentará Palmeiras ou Grêmio, finalistas da Copa do Brasil. Por isso, a federação terá que definir uma nova data para a partida do Carioca.
Veja os jogos do Flamengo na Taça Guanabara
- 1ª rodada: Flamengo x Boavista — 13 ou 14/01
- 2ª rodada: Portuguesa x Flamengo — 16 ou 17/01
- 3ª rodada: Americano x Flamengo — 20 ou 21/01
- 4ª rodada: Flamengo x Madureira — data a definir *
- 5ª rodada: Botafogo x Flamengo — 30 ou 31/01
- 6ª rodada: Flamengo x Fluminense — 6 ou 7/02
Datas-base.
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Flamengo está no Grupo A do Carioca
O Flamengo integra o Grupo A do Campeonato Carioca de 2027, ao lado de Vasco, Bangu, Volta Redonda, Sampaio Corrêa e Nova Iguaçu.
Grupo A: Flamengo, Vasco, Bangu, Volta Redonda, Sampaio Corrêa e Nova Iguaçu.
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