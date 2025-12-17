PSG x Flamengo: o que acontece se houver empate na final do Mundial?
Entenda a regra que a Fifa impôs para o Mundial em caso de empate
O Flamengo entra em campo nesta quarta-feira (17), no Catar, para disputar a final da Copa Intercontinental da Fifa contra o PSG. Mas uma dúvida comum entre os torcedores é inevitável: em caso de empate, a decisão vai para a prorrogação ou direto para os pênaltis? O Lance! explica.
O que acontece se houver empate no tempo normal?
Diferentemente de competições que adotam critérios como ranking da Fifa ou vantagem por confederação, a Copa Intercontinental define o campeão exclusivamente dentro de campo. Caso PSG e Flamengo terminem empatados ao fim dos 90 minutos, a partida seguirá para a prorrogação, disputada em dois tempos de 15 minutos cada. Se a igualdade persistir, o título será decidido na disputa de pênaltis.
Confira informações sobre a partida entre Flamengo e Pyramids
📆 Data e horário: quarta-feira, 17 de dezembro de 2025, às 14h (de Brasília);
📍 Local: Estádio Ahmad bin Ali, no Catar;
📺 Onde assistir: TV Globo, SporTV, CazéTV, Ge TV e Fifa;
🟨 Árbitro: Ismail Elfath;
🚩 Assistentes: Parker Corey e Atkins Kyle;
🖥️ VAR: Chapman Allen.
