Mundial de Clubes

PSG x Flamengo: o que acontece se houver empate na final do Mundial?

Entenda a regra que a Fifa impôs para o Mundial em caso de empate

Emive Ferreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 17/12/2025
08:00
Capitães de PSG e Flamengo ao lado da taça do Mundial (Foto: Divulgação/Fifa)
O Flamengo entra em campo nesta quarta-feira (17), no Catar, para disputar a final da Copa Intercontinental da Fifa contra o PSG. Mas uma dúvida comum entre os torcedores é inevitável: em caso de empate, a decisão vai para a prorrogação ou direto para os pênaltis? O Lance! explica.

O que acontece se houver empate no tempo normal?

Diferentemente de competições que adotam critérios como ranking da Fifa ou vantagem por confederação, a Copa Intercontinental define o campeão exclusivamente dentro de campo. Caso PSG e Flamengo terminem empatados ao fim dos 90 minutos, a partida seguirá para a prorrogação, disputada em dois tempos de 15 minutos cada. Se a igualdade persistir, o título será decidido na disputa de pênaltis.

Rossi defendendo pênalti em Estudiantes x Flamengo
Rossi defendendo pênalti em Estudiantes x Flamengo (Foto: Luis ROBAYO/AFP)

Confira informações sobre a partida entre Flamengo e Pyramids

📆 Data e horário: quarta-feira, 17 de dezembro de 2025, às 14h (de Brasília);
📍 Local: Estádio Ahmad bin Ali, no Catar;
📺 Onde assistir: TV Globo, SporTV, CazéTV, Ge TV e Fifa;
🟨 Árbitro: Ismail Elfath;
🚩 Assistentes: Parker Corey e Atkins Kyle;
🖥️ VAR: Chapman Allen.

