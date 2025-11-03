Jogadores do Flamengo vivem expectatitva por convocação para a Seleção
Brasil encara Senegal e Tunísia nesta Data Fifa
O técnico Carlo Ancelotti convoca a Seleção Brasileira nesta segunda-feira (3) para os amistosos contra Senegal e Tunísia na Data Fifa de novembro. O Flamengo, finalista da Libertadores e na disputa pelo título do Brasileirão, pode contar com jogadores na lista da Canarinho. Léo Ortiz e Léo Pereira, que formam a dupla de zaga titular, são dois dos rubro-negros que estão no radar do técnico italiano.
Diferentemente da Data Fifa de outubro, quando o time de Filipe Luís não sofreu perdas por convocações, a tendência é que o elenco rubro-negro tenha desfalques durante o período de jogos das seleções.
Além de Léo Ortiz e Léo Pereira, Alex Sandro e Danilo também são nomes no radar de Ancelotti. Os defensores contam com a experiência e a liderança. Danilo, inclusive, foi capitão da Canarinho. Além disso, também vive uma grande fase em campo, quando é acionado por Filipe Luís.
Quem também teria chance de ser convocado seria Pedro. O atacante recuperou a boa forma e vinha sendo importante. Entretanto, sofreu uma lesão no braço direito que deve deixá-lo fora dos jogos por pelo menos duas semanas.
Outras seleções também podem desfalcar o Flamengo
Além de jogadores brasileiros, estrangeiros do Flamengo também podem ser convocados. Arrascaeta, De La Cruz e Varela, pelo Uruguai, estão jogando bem. O mesmo vale para Pulgar, do Chile, Carrascal, da Colômbia, e Gonzalo Plata, do Equador.
Flamengo terá jogo na Data Fifa
Se contar com convocados para os compromissos da Data Fifa, o Flamengo terá desfalques para a partida contra o Sport. O confronto contra o time pernambucano, válido ainda pelo primeiro turno (adiado por conta do Mundial de Clubes), será disputado no dia 15 de novembro.
