Filipe Luís explica saída de Pedro na vitória do Flamengo sobre o Racing

Reclamando de dores no antebraço após levar um chute, Pedro foi substituído no segundo tempo da partida entre Flamengo e Racing, nesta quarta-feira (22), no Maracanã. Na coletiva após a vitória por 1 a 0, Filipe Luís explicou a situação.

continua após a publicidade

Aos 72 minutos, o camisa 9 deixou o campo junto com Arrascaeta para a entrada de Bruno Henrique e Samuel Lino. Nesse momento, o jogo ainda estava empatado e com o placar zerado. Por isso, a mexida dupla foi questionada, já que se tratam dos dois artilheiros do Flamengo na Libertadores.

➡️ Em noite brilhante de Carrascal, Flamengo vence Racing em jogo de ida da semifinal da Libertadores

O treinador rubro-negro explicou que preferiu tirar Pedro de campo por ser um atacante que utiliza muito os braços para proteção, o que poderia agravar uma possível lesão e prejudicar a continuidade da temporada. Depois de sair do jogo, o atacante foi direto para o hospital.

continua após a publicidade

— Pedro teve um chute no braço dele e agora foi fazer exame no hospital para ver realmente o alcance dessa lesão, sendo um jogador que usa muito o braço para se proteger. Ele estava muito incomodado com isso e eu senti que o time baixou fisicamente também, então aproveitei que o Arrascaeta também tinha baixado fisicamente e não estava encontrando as vantagens para ele, até mesmo porque esses times costumam marca-lo de forma individual, em todos os jogos contra times argentinos foi assim. Então optei por colocar jogadores que atacassem o espaço que eu acreditava que era o momento de atacar e a entrada do Lino foi muito importante porque já pegou um jogo mais aberto, em que o lateral não tinha ajuda. Às vezes pro jogador é incômodo sair do time titular e ir para o banco, mas eu não vejo dessa forma, vejo que todos são importantes, todos jogam. Em funções e em momentos diferentes da temporada, vamos precisar de uns ou de outros. O importante é que o Lino voltou a se sentir bem outra vez, fez o gol que foi anulado, mas se sentiu outra vez com confiança, porque precisamos muito dele, é um jogador muito importante para mim — disse Filipe Luís.

Pedro em Flamengo x Racing (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

➡️ Filipe Luís rasga elogios a Carrascal e avalia colombiano 'criativo e determinante'

A partida de volta da semifinal será na próxima quarta-feira (29), às 21h30, de Brasília, no Estádio Presidente Perón, em Avellaneda, na Argentina. Se o time da casa vencer pelo mesmo placar, a vaga na decisão será definida nos pênaltis.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.