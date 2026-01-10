Flamengo: Arrascaeta recebe prêmio de Rei da América

Giorgian De Arrascaeta recebeu o prêmio Rei da América de 2025, do jornal "El País". O uruguaio superou a concorrência dos argentinos Lionel Messi (Inter Miami) e Adrián Martínez (Racing), e terminou o ano mágico com a alcunha de melhor jogador atuando nas Américas. O anúncio do vencedor foi realizado no dia 31 de dezembro de 2025, último dia do ano.

Nesta edição, 264 jornalistas participaram da votação. Arrascaeta recebeu 179 votos (67,8%) e venceu com ampla vantagem de Messi, que somou 39 (14,8%). Em temporada de números expressivos e títulos para ambos, pesou a competitividade enfrentada pelo uruguaio no Brasileirão e Libertadores. O jornal também premiou Gabi Zanotti, Corinthians, como a Rainha da América, e Filipe Luís como o melhor técnico do ano.

Números (quase) de Messi

Mais protagonista do que nunca no Flamengo, Arrascaeta teve a melhor temporada em participações em gols na carreira. Pelo Flamengo, foram impressionantes 25 gols e 20 assistências em 64 jogos no ano. Ainda assim, não superou Messi no quesito. Aos 38 anos, o argentino foi novamente o jogador que mais contribuiu diretamente para gols no mundo: 43 gols e 26 assistências em 49 partidas pelo Inter Miami.

Coleção de títulos para Arrascaeta

Sob a batuta do maestro uruguaio, o Flamengo empilhou troféus em 2025: Carioca, Supercopa Rei e os dois mais importantes, Brasileirão e Libertadores, — em ambos, Arrascaeta foi eleito o melhor da competição. Brilhou rodada após rodada no campeonato nacional. No torneio continental, saiu dos seus pés o cruzamento para o gol do título marcado por Danilo. Para finalizar a temporada, deu show com dois gols e duas assistências na Copa Intercontinental, que colocaram o Rubro-Negro na final contra o PSG. Apesar da derrota na decisão, foi Arrasca quem sofreu o pênalti que garantiu o tento carioca.

Messi também fez história e liderou o Inter Miami ao seu primeiro título da MLS, a liga dos Estados Unidos. Mas é claro que o troféu não fez frente à coleção que Arrascaeta levou para casa no ano.

Arrascaeta se junta a nomes históricos

Abaixo, veja todos os Reis da América.

2025 – Giorgian De Arrascaeta – Flamengo (BRA)

2024 – Luiz Henrique – Botafogo (BRA)

2023 – Germán Cano – Fluminense (BRA)

2022 – Pedro – Flamengo (BRA)

2021 – Julián Álvarez – River Plate (ARG)

2020 – Marinho – Santos (BRA)

2019 – Gabriel Barbosa – Flamengo (BRA)

2018 – Pity Martínez – River Plate (ARG)

2017 – Luan – Grêmio (BRA)

2016 – Miguel Borja – Atlético Nacional (COL)

2015 – Carlos Sánchez – River Plate (ARG)

2014 – Teófilo Gutiérrez – River Plate (ARG)

2013 – Ronaldinho – Atlético-MG (BRA)

2012 – Neymar – Santos (BRA)

2011 – Neymar – Santos (BRA)

2010 – D'Alessandro – Internacional (BRA)

2009 – Verón – Estudiantes (ARG)

2008 – Verón – Estudiantes (ARG)

2007 – Salvador Cabañas – América do México (MEX)

2006 – Matías Fernández – Colo-Colo (CHI)

2005 – Carlos Tévez – Corinthians (BRA)

2004 – Carlos Tévez – Boca Juniors (ARG)

2003 – Carlos Tévez – Boca Juniors (ARG)

2002 – Cardozo – Toluca (MEX)

2001 – Juan Román Riquelme – Boca Juniors (ARG)

2000 – Romário – Vasco (BRA)

1999 – Javier Saviola – River Plate (ARG)

1998 – Martín Palermo – Boca Juniors (ARG)

1997 – Marcelo Salas – River Plate (ARG)

1996 – Chilavert – Vélez Sársfield (ARG)

1995 – Enzo Francescoli – River Plate (ARG)

1994 – Cafu – São Paulo (BRA)

1993 – Carlos Valderrama – Junior Barranquilla (COL)

1992 – Raí – São Paulo (BRA)

1991 – Oscar Ruggeri – Vélez Sársfield (ARG)

1990 – Raúl Amarilla – Olimpia (PAR)

1989 – Bebeto – Vasco (BRA)

1988 – Ruben Paz – Racing Club (ARG)

1987 – Carlos Valderrama – Deportivo Cali (COL)

1986 – Antonio Alzamendi – River Plate (ARG)

1985 – Romerito – Fluminense (BRA)

1984 – Enzo Francescoli – River Plate (ARG)

1983 – Sócrates – Corinthians (BRA)

1982 – Zico – Flamengo (BRA)

1981 – Zico – Flamengo (BRA)

1980 – Diego Maradona – Argentinos Juniors (ARG)

1979 – Diego Maradona – Argentinos Juniors (ARG)

1978 – Mario Kempes – Valencia (ESP)

1977 – Zico – Flamengo (BRA)

1976 – Elías Figueroa – Internacional (BRA)

1975 – Elías Figueroa – Internacional (BRA)

1974 – Elías Figueroa – Internacional (BRA)

1973 – Pelé – Santos (BRA)

1972 – Teófilo Cubillas – Alianza Lima (PER)

1971 – Tostão – Cruzeiro (BRA)

Todos os premiados em 2025

Rei da América: Giorgian De Arrascaeta (Flamengo)

Rainha da América: Gabi Zanotti (Corinthians)

Melhor técnico: Filipe Luís (Flamengo)