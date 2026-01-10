Com o início dos Estaduais pelo Brasil, alguns times entram em campo em busca de defender o título, incluido os que têm uma sequência maior sem deixar a taça escapar, enquanto outros querem dar fim a um incômodo jejum na competição contra os maiores rivais, como é o caso do Santos, que não vence o Paulistão desde 2016, e do Vasco, que não vence o Carioca também há dez anos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Estaduais

Veja, abaixo, a lista de alguns dos campeonatos pelo país e quando foi a última vez que os principais times venceram os torneios de suas regiões.

Paulista

Corinthians - Atual campeão paulista, o Timão dará seu primeiro passo na briga pelo bi neste domingo (11), contra a Ponte Preta, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena. O Alvinegro também é o maior campeão estadual, com 31 taças.

continua após a publicidade

Palmeiras - O Verdão, que venceu quatro vezes nos últimos seis anos, vai a campo para tentar retomar o caminho dos títulos. Com Abel Ferreira, é um dos principais nomes dos Estaduais pelo Brasil, e a última vez que venceu o torneio foi em 2024. Ao todo, tem 26 taças. O Verdão fará sua estreia contra a Portuguesa, no sábado (10), às 20h30 (de Brasília), no Canindé.

Santos - Entre os grandes paulistas, o Peixe é quem vive seu maior jejum: dez anos. A última taça conquistada foi em 2016. A equipe tem 22 títulos no torneio e entrará em campo no sábado (10), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, para receber o Novorizontino.

continua após a publicidade

São Paulo - A última vez em que o Tricolor venceu o Estadual foi em 2021, quando conquistou seu 22° troféu. Nesta temporada, a equipe do Morumbi vai estrear contra o Mirassol, fora de casa, no domingo (11), às 20h30 (de Brasília).

Foto: Rodrigo Coca e Alan Morici/Agência Corinthians

Carioca

Botafogo - O Glorioso não vence o Carioca desde 2018 e, no total, soma 21 títulos do torneio. O confronto de estreia em 2026 será no clássico contra o Fluminense, no domingo (11), às 20h30 (de Brasília), no Engenhão.

Flamengo - Atual bicampeão carioca, o Flamengo é também o que mais venceu a competição estadual: 39 vezes. O Rubro-Negro entrará em campo para buscar o tri consecutivo e, como primeiro desafio, terá a Portuguesa, neste domingo (11), às 18h (de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

Fluminense - Segundo maior vencedor carioca, com 33 taças, o Tricolor não vence o Estadual desde 2023, e vai em busca de um novo troféu nesta temporada. O duelo será logo o clássico contra o Botafogo, no domingo (11), às 20h30 (de Brasília), no Engenhão.

Vasco - Entre os principais times do Rio de Janeiro, o Cruz-Maltino é quem não levanta uma taça há mais tempo, já que a última vez foi em 2016. Ao todo, soma 24 troféus. A estreia nesta edição do Carioca será contra o Madureira, no sábado (10), às 21h (de Brasília).

Foto: Adriano Fontes / CRF

Mineiro

Atlético-MG - Falou em Estaduais, falou em Galo. O clube vem em uma sequência avassaladora no Mineiro, com seis taças em sequência e vai em busca de mais uma. O primeiro desafio desta temporada será contra o Betim, no domingo (11), às 18h (de Brasília), na Arena MRV. O time alvinegro também é o maior campeão do torneio: 50 títulos.

Cruzeiro - A Raposa, que não vence a competição desde 2019, tenta tirar a hegemonia de seu principal rival. Com 38 títulos no total, o time mineiro vai estrear no campeonato no sábado (10), às 18h30 (de Brasília), contra o Pouso Alegre, no Mineirão.

Foto: Divulgação

Gaúcho

Grêmio - Com 43 taças do campeonato em sua história, a última vez em que o Tricolor levanou o troféu foi em 2024. Nesta temporada, fará sua estreia no sábado (10), às 21h (de Brasília), contra o Avenida, fora de casa.

Internacional - Atual campeão gaúcho, o Colorado é também o maior vencedor do Estadual, com 46 títulos, e um dos maiores vencedores estaduais. Em 2026, entrará em campo pela primeira vez contra o Novo Hamburgo, no domingo (11), às 18h (de Brasília), no Beira-Rio.

Foto: Divulgação

Baiano

Bahia - Maior campeão do estado, o Tricolor acumula 51 taças e é o atual campeão do torneio, e um dos maiores vencedores estaduais. Neste domingo (11), às 16h (de Brasília), contra o Jequié, na Fonte Nova, dará o primeiro passo em busca de mais um troféu.

Vitória - Com 30 taças em sua história, o clube foi campeão pela última vez em 2024 e quer voltar a vencer. O primeiro desafio do Baiano será no sábado (10), às 16h (de Brasília), no Barradão.