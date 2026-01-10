Bets perdem espaço nos naming rights dos estaduais e varejo cresce; compare

O mercado dos patrocínios másters dos campeonatos estaduais sofreu uma importante mudança em 2026. Considerando os acordos comerciais de todas as 27 federações do Brasil, as casas de aposta diminuíram o protagonismo na atual temporada e perderam o acordo comercial em duas competições. Por outro lado, empresas do ramo de varejo tiveram um crescimento registrado desde 2025, dobrando sua participação nos torneios.

O Lance! comparou o cenário de 2026 com o levantamento realizado no ano passado. No geral, a quantidade de federações com acordos comerciais para naming rights não mudou. Das 27 competições, 18 delas mantém nomes com patrocínio, sejam renovações ou novos contratos firmados, o que também mantém nove delas sem patrocinadores.

Em 2025, as bets dominavam oito campeonatos que se dividiam em três marcas diferentes, com destaque para a Superbet, que dominava com seis contratos de naming rights. Agora, a casa de apostas reduziu para cinco torneios e não assinou com nenhuma nova federação. Bet Nacional e 4play.bet completavam a lista, mas ambas encerraram seus acordos a Federação Pernambucana e a Federação Goiana, respectivamente.

O mercado de instituições financeiras também registrou uma leve queda. Eram sete competições e, neste ano, reduziu para seis. Apesar da diminuição, a Sicredi articulou novos contratos nesta temporada e a cooperativa de crédito saiu de três para cinco contratos. Vale ressaltar que a empresa perdeu o estadual de maior relevância portfólio de parcerias, o Paulistão, que assinou com a Casas Bahia em 2026.

A empresa de varejo faz sua estreia no mercado esportivo e é uma das quatro marcas do ramo a patrocinar os estaduais. O Campeonato Catarinense manteve o acordo com a Fort Atacadista, assim como o Campeonato Mato-Grossense, que tem naming rights divididos entre a Martinello e a Sicredi. As duas novas marcas são Novo Mundo, no Campeonato Goiano, e a própria Casas Bahia, no Paulistão.

Em comparação a 2025, três federações que não tinham acordos assinaram naming rights nesta temporada. Os campeonatos acreano, amapaense e amazonense assinaram contratos com a Sicredi. No Amazonas, o Baezão volta a ter um nome comercial depois de 11 anos sem contratos com patrocinador máster. Por outro lado, as federações da Paraíba, Paraná e Piauí deixaram de ter parcerias em 2026.

A Sicredi patrocinou o Paulistão entre 2019 e 2025. (Foto: Mauro Horita/Gazeta Press)

Veja os naming rights dos estaduais em 2026

Campeonato Acreano

2026: Sicredi (instituição financeira)

2025: sem patrocínio

Campeonato Alagoano

2025 e 2026: sem patrocínio

Campeonato Amapaense

2026: Sicredi (instituição financeira)

2025: sem patrocínio

Campeonato Amazonense

2026: Sicredi (instituição financeira)

2025: sem patrocínio

Campeonato Baiano

2026: Mansão Green (bet)

2025: Superbet (bet)

Campeonato Brasiliense

2025 e 2026: Banco BRB (instituição financeira)

Campeonato Carioca

2025 e 2026: Superbet (bet)

Campeonato Catarinense

2025 e 2026: Fort Atacadista (varejo)

Campeonato Cearense

2025 e 2026: Superbet (bet)



Campeonato Capixaba

2026: sem patrocínio

2025: Superbet (bet)

Campeonato Gaúcho

2025 e 2026: Superbet (bet)

Campeonato Goiano

2026: Novo Mundo (varejo)

2025: 4play.bet (bet)

Campeonato Maranhense

2025 e 2026: sem patrocínio

Campeonato Mato-Grossense

2025 e 2026: Martinello e Sicredi

Campeonato Mineiro

2025 e 2026: Sicoob (instituição financeira)

Campeonato Paraense

2026: sem patrocínio

2025: Banpará (instituição financeira)

Campeonato Paraibano

2026: sem patrocínio

2025: Unipê (instituição de ensino)

Campeonato Paranaense

2025 e 2026: sem patrocínio

Campeonato Pernambucano

2026: sem patrocínio (divulgação da instituição Sest Senat nos posts)

2025: sem patrocínio

Campeonato Piauiense

2026: sem patrocínio

2025: Jelta Fiat (veículos)

Campeonato Potiguar

2025 e 2026: sem patrocínio

Campeonato Paulista

2026: Casas Bahia (varejo)

2025: Sicredi (instituição financeira)

Campeonato Rondoniense

2025 e 2026: Sicredi (instituição financeira)

Campeonato Roraimense

2026: Giro Agro (insdústria)

2025: Sicredi

Campeonato Sergipano

2025 e 2026: Superbet (bet)

Campeonato Sul-Mato-Grossense

2026: sem patrocínio (apoio do Governo de Mato Grosso do Sul)

2025: sem patrocínio

Campeonato Tocantinense