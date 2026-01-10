Bets perdem espaço nos naming rights dos estaduais e varejo cresce; compare
Levantamento do Lance! compara acordos comerciais dos torneios em 2025 e 2026
- Matéria
- Mais Notícias
O mercado dos patrocínios másters dos campeonatos estaduais sofreu uma importante mudança em 2026. Considerando os acordos comerciais de todas as 27 federações do Brasil, as casas de aposta diminuíram o protagonismo na atual temporada e perderam o acordo comercial em duas competições. Por outro lado, empresas do ramo de varejo tiveram um crescimento registrado desde 2025, dobrando sua participação nos torneios.
Tironi no Lance!: como os grandes de São Paulo chegam para o Paulistão?
Campeonato Paulista
Bet anuncia renovação de acordo com o Paulistão e fará ações especiais nos clássicos
Lance! Biz
Palmeiras domina lista de jogadores mais caros do Paulistão e Neymar fica fora do top 10
Lance! Biz
➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp
O Lance! comparou o cenário de 2026 com o levantamento realizado no ano passado. No geral, a quantidade de federações com acordos comerciais para naming rights não mudou. Das 27 competições, 18 delas mantém nomes com patrocínio, sejam renovações ou novos contratos firmados, o que também mantém nove delas sem patrocinadores.
Em 2025, as bets dominavam oito campeonatos que se dividiam em três marcas diferentes, com destaque para a Superbet, que dominava com seis contratos de naming rights. Agora, a casa de apostas reduziu para cinco torneios e não assinou com nenhuma nova federação. Bet Nacional e 4play.bet completavam a lista, mas ambas encerraram seus acordos a Federação Pernambucana e a Federação Goiana, respectivamente.
O mercado de instituições financeiras também registrou uma leve queda. Eram sete competições e, neste ano, reduziu para seis. Apesar da diminuição, a Sicredi articulou novos contratos nesta temporada e a cooperativa de crédito saiu de três para cinco contratos. Vale ressaltar que a empresa perdeu o estadual de maior relevância portfólio de parcerias, o Paulistão, que assinou com a Casas Bahia em 2026.
A empresa de varejo faz sua estreia no mercado esportivo e é uma das quatro marcas do ramo a patrocinar os estaduais. O Campeonato Catarinense manteve o acordo com a Fort Atacadista, assim como o Campeonato Mato-Grossense, que tem naming rights divididos entre a Martinello e a Sicredi. As duas novas marcas são Novo Mundo, no Campeonato Goiano, e a própria Casas Bahia, no Paulistão.
Em comparação a 2025, três federações que não tinham acordos assinaram naming rights nesta temporada. Os campeonatos acreano, amapaense e amazonense assinaram contratos com a Sicredi. No Amazonas, o Baezão volta a ter um nome comercial depois de 11 anos sem contratos com patrocinador máster. Por outro lado, as federações da Paraíba, Paraná e Piauí deixaram de ter parcerias em 2026.
Veja os naming rights dos estaduais em 2026
Campeonato Acreano
- 2026: Sicredi (instituição financeira)
- 2025: sem patrocínio
Campeonato Alagoano
- 2025 e 2026: sem patrocínio
Campeonato Amapaense
- 2026: Sicredi (instituição financeira)
- 2025: sem patrocínio
Campeonato Amazonense
- 2026: Sicredi (instituição financeira)
- 2025: sem patrocínio
Campeonato Baiano
- 2026: Mansão Green (bet)
- 2025: Superbet (bet)
Campeonato Brasiliense
- 2025 e 2026: Banco BRB (instituição financeira)
Campeonato Carioca
- 2025 e 2026: Superbet (bet)
Campeonato Catarinense
- 2025 e 2026: Fort Atacadista (varejo)
Campeonato Cearense
- 2025 e 2026: Superbet (bet)
Campeonato Capixaba
- 2026: sem patrocínio
- 2025: Superbet (bet)
Campeonato Gaúcho
- 2025 e 2026: Superbet (bet)
Campeonato Goiano
- 2026: Novo Mundo (varejo)
- 2025: 4play.bet (bet)
Campeonato Maranhense
- 2025 e 2026: sem patrocínio
Campeonato Mato-Grossense
- 2025 e 2026: Martinello e Sicredi
Campeonato Mineiro
- 2025 e 2026: Sicoob (instituição financeira)
Campeonato Paraense
- 2026: sem patrocínio
- 2025: Banpará (instituição financeira)
Campeonato Paraibano
- 2026: sem patrocínio
- 2025: Unipê (instituição de ensino)
Campeonato Paranaense
- 2025 e 2026: sem patrocínio
Campeonato Pernambucano
- 2026: sem patrocínio (divulgação da instituição Sest Senat nos posts)
- 2025: sem patrocínio
Campeonato Piauiense
- 2026: sem patrocínio
- 2025: Jelta Fiat (veículos)
Campeonato Potiguar
- 2025 e 2026: sem patrocínio
Campeonato Paulista
- 2026: Casas Bahia (varejo)
- 2025: Sicredi (instituição financeira)
Campeonato Rondoniense
- 2025 e 2026: Sicredi (instituição financeira)
Campeonato Roraimense
- 2026: Giro Agro (insdústria)
- 2025: Sicredi
Campeonato Sergipano
- 2025 e 2026: Superbet (bet)
Campeonato Sul-Mato-Grossense
- 2026: sem patrocínio (apoio do Governo de Mato Grosso do Sul)
- 2025: sem patrocínio
Campeonato Tocantinense
- 2026: sem patrocínio
- 2025: sem patrocínio (divulgava a Euro Sports como marca oficial da bola da competição)
- Matéria
- Mais Notícias