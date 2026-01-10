menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLance! Biz

Bets perdem espaço nos naming rights dos estaduais e varejo cresce; compare

Levantamento do Lance! compara acordos comerciais dos torneios em 2025 e 2026

8aea3481-4fd8-49c6-acd1-b22af575465e__MG_9987-Copia-2-aspect-ratio-1024-1024
Vinicius Barbosa Harfush
São Paulo (SP)
Dia 10/01/2026
05:45
Campeonato Carioca 2025 elenco Flamengo
imagem cameraCampeonato Carioca manteve o acordo de naming rights em 2026. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/ Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O mercado dos patrocínios másters dos campeonatos estaduais sofreu uma importante mudança em 2026. Considerando os acordos comerciais de todas as 27 federações do Brasil, as casas de aposta diminuíram o protagonismo na atual temporada e perderam o acordo comercial em duas competições. Por outro lado, empresas do ramo de varejo tiveram um crescimento registrado desde 2025, dobrando sua participação nos torneios.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

O Lance! comparou o cenário de 2026 com o levantamento realizado no ano passado. No geral, a quantidade de federações com acordos comerciais para naming rights não mudou. Das 27 competições, 18 delas mantém nomes com patrocínio, sejam renovações ou novos contratos firmados, o que também mantém nove delas sem patrocinadores.

Em 2025, as bets dominavam oito campeonatos que se dividiam em três marcas diferentes, com destaque para a Superbet, que dominava com seis contratos de naming rights. Agora, a casa de apostas reduziu para cinco torneios e não assinou com nenhuma nova federação. Bet Nacional e 4play.bet completavam a lista, mas ambas encerraram seus acordos a Federação Pernambucana e a Federação Goiana, respectivamente.

continua após a publicidade

O mercado de instituições financeiras também registrou uma leve queda. Eram sete competições e, neste ano, reduziu para seis. Apesar da diminuição, a Sicredi articulou novos contratos nesta temporada e a cooperativa de crédito saiu de três para cinco contratos. Vale ressaltar que a empresa perdeu o estadual de maior relevância portfólio de parcerias, o Paulistão, que assinou com a Casas Bahia em 2026.

A empresa de varejo faz sua estreia no mercado esportivo e é uma das quatro marcas do ramo a patrocinar os estaduais. O Campeonato Catarinense manteve o acordo com a Fort Atacadista, assim como o Campeonato Mato-Grossense, que tem naming rights divididos entre a Martinello e a Sicredi. As duas novas marcas são Novo Mundo, no Campeonato Goiano, e a própria Casas Bahia, no Paulistão.

continua após a publicidade

Em comparação a 2025, três federações que não tinham acordos assinaram naming rights nesta temporada. Os campeonatos acreano, amapaense e amazonense assinaram contratos com a Sicredi. No Amazonas, o Baezão volta a ter um nome comercial depois de 11 anos sem contratos com patrocinador máster. Por outro lado, as federações da Paraíba, Paraná e Piauí deixaram de ter parcerias em 2026.

Campeonato Paulista 2025 Paulistão 2025 elenco Corinthians
A Sicredi patrocinou o Paulistão entre 2019 e 2025. (Foto: Mauro Horita/Gazeta Press)

Veja os naming rights dos estaduais em 2026

Campeonato Acreano

  • 2026: Sicredi (instituição financeira)
  • 2025: sem patrocínio

Campeonato Alagoano

  • 2025 e 2026: sem patrocínio

Campeonato Amapaense

  • 2026: Sicredi (instituição financeira)
  • 2025: sem patrocínio

Campeonato Amazonense

  • 2026: Sicredi (instituição financeira)
  • 2025: sem patrocínio

Campeonato Baiano

  • 2026: Mansão Green (bet)
  • 2025: Superbet (bet)

Campeonato Brasiliense

  • 2025 e 2026: Banco BRB (instituição financeira)

Campeonato Carioca

  • 2025 e 2026: Superbet (bet)

Campeonato Catarinense

  • 2025 e 2026: Fort Atacadista (varejo)

Campeonato Cearense

  • 2025 e 2026: Superbet (bet)

Campeonato Capixaba

  • 2026: sem patrocínio
  • 2025: Superbet (bet)

Campeonato Gaúcho

  • 2025 e 2026: Superbet (bet)

Campeonato Goiano

  • 2026: Novo Mundo (varejo)
  • 2025: 4play.bet (bet)

Campeonato Maranhense

  • 2025 e 2026: sem patrocínio

Campeonato Mato-Grossense

  • 2025 e 2026: Martinello e Sicredi

Campeonato Mineiro

  • 2025 e 2026: Sicoob (instituição financeira)

Campeonato Paraense

  • 2026: sem patrocínio
  • 2025: Banpará (instituição financeira)

Campeonato Paraibano

  • 2026: sem patrocínio
  • 2025: Unipê (instituição de ensino)

Campeonato Paranaense

  • 2025 e 2026: sem patrocínio

Campeonato Pernambucano

  • 2026: sem patrocínio (divulgação da instituição Sest Senat nos posts)
  • 2025: sem patrocínio

Campeonato Piauiense

  • 2026: sem patrocínio
  • 2025: Jelta Fiat (veículos)

Campeonato Potiguar

  • 2025 e 2026: sem patrocínio

Campeonato Paulista

  • 2026: Casas Bahia (varejo)
  • 2025: Sicredi (instituição financeira)

Campeonato Rondoniense

  • 2025 e 2026: Sicredi (instituição financeira)

Campeonato Roraimense

  • 2026: Giro Agro (insdústria)
  • 2025: Sicredi

Campeonato Sergipano

  • 2025 e 2026: Superbet (bet)

Campeonato Sul-Mato-Grossense

  • 2026: sem patrocínio (apoio do Governo de Mato Grosso do Sul)
  • 2025: sem patrocínio

Campeonato Tocantinense

  1. 2026: sem patrocínio
  2. 2025: sem patrocínio (divulgava a Euro Sports como marca oficial da bola da competição)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias