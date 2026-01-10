José Boto cita títulos e não vê pressa para reforçar o Flamengo

Diretor executivo de futebol do Flamengo, o português José Boto se mostrou um pouco incomodado com as críticas que vem recebendo pela janela de transferências tímida que o clube vem realizando neste início de temporada. Nessa sexta-feira (9), durante a apresentação do zagueiro Vitão, Boto afirmou que o clube tem apenas mais uma necessidade urgente de contratação.

— Eu acho que se um extraterrestre chegasse aqui agora e olhasse para o que se escreve, para a quantidade de jogadores que se fala que vem para o Flamengo, acharia que nós tínhamos ficado em 5º lugar, tínhamos sido eliminados na Libertadores. E não foi nada disso que se passou. Há 30, 40 dias atrás, nós ganhamos a Libertadores e fomos campeões do Brasileirão — disse José Boto.

Na avaliação do executivo de futebol do Flamengo, o grupo à disposição de Filipe Luís já é bastante satisfatório.

— Temos um elenco que nos dá essas possibilidades de ganhar esses títulos. Ontem (quinta) ouvi a presidente do Palmeiras, e muito bem, falar que a equipe (não tinha sido campeã porque) tinha colocado três bolas na trave, não é? Foi assim que ela falou. Queria dizer que não estava mal, e tem razão. Tinha chegado lá, precisava de uns ajustes. Agora, imaginem o que precisa a equipe que nos deu a bola lá dentro — ponderou José Boto.

— Essa equipe (Flamengo) não precisa de nenhuma revolução. Nós temos duas necessidades prementes, que era o zagueiro, que estamos aqui para apresentar, e um goleiro. Essas são necessidades que nós temos mesmo já no início da temporada — sustentou o diretor.

— E depois, claro, que nós estamos atentos ao mercado e queremos qualificar o elenco.