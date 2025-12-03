10 e faixa. O talento de Arrascaeta sempre foi digno dessa alcunha. Bom, em 2025 virou de fato o do Flamengo. E não sentiu o peso, pelo contrário, se tornou mais protagonista do que nunca. Dessa forma, liderou o Rubro-Negro ao nono título brasileiro e fez aumentar uma idolatria que já era enorme.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

De 2019 para cá, sempre foi o Flamengo de Arrascaeta e muitos outros. De Éverton Ribeiro, Gabigol, Bruno Henrique, Gerson, Pedro… Em 2025, é o Flamengo De Arrascaeta. Como a grafia do nome do craque, aquele com talento para chamar qualquer time de seu. É, o uruguaio que não daria certo no Rio por ser tímido se tornou capitão. O gringo mais carioca do Brasil, o Arraxxxca.

Arrascaeta comemora com a braçadeira de capitão do Flamengo (Foto: Alexandre Loureiro / AGIF / Gazeta Press)

Assim como elevou o seu patamar de excelente jogador no Cruzeiro para craque no Flamengo, o meia se transformou outra vez em 2025. E mostrou a sua nova melhor versão, pelo menos até agora. Superou os problemas físicos e construiu uma parceria incrível com Filipe Luís para decidir sempre que o Flamengo precisou. Como 10, 9, 8… Garçom e artilheiro. Construtor e definidor. Completo. O resultado: 18 gols e 14 assistências em 33 jogos apenas no Brasileirão.

continua após a publicidade

Filipe Luis e Arrascaeta conversam durante duelo entre Flamengo e Racing (Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

E não para por aí para Arrascaeta no Flamengo

Ano após ano, as questões físicas levantavam o debate sobre a falta de um substituto à altura para Arrascaeta. É, talvez ele seja insubstituível mesmo. Mas a torcida rubro-negra pode ficar tranquila, porque está de contrato renovado até o fim de 2028. Já é o mais vitorioso da história do clube e tem a chance de empilhar mais troféus. O céu é o limite para o meia da Celeste. No panteão dos grandes ídolos rubro-negros, hoje olha para cima e só vê o maior dos 10.