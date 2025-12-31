Arrascaeta supera Messi e é o Rei da América; compare números e feitos
Uruguaio é reconhecido após temporada brilhante e coleção de títulos
Giorgian De Arrascaeta foi escolhido pelo jornal "El País" o Rei da América de 2025, superando a concorrência dos argentinos Lionel Messi (Inter Miami) e Adrián Martínez (Racing). O meia do Flamengo, portanto, termina o ano mágico com a alcunha de melhor jogador atuando nas Américas.
Nesta edição, 264 jornalistas participaram da votação. Arrascaeta recebeu 179 votos (67,8%) e venceu com ampla vantagem de Messi, que somou 39 (14,8%). Em temporada de números expressivos e títulos para ambos, pesou a competitividade enfrentada pelo uruguaio no Brasileirão e Libertadores.
Números (quase) de Messi
Mais protagonista do que nunca no Flamengo, Arrascaeta teve a melhor temporada em participações em gols na carreira. Pelo Flamengo, foram impressionantes 25 gols e 20 assistências em 64 jogos no ano. Ainda assim, não superou Messi no quesito. Aos 38 anos, o argentino foi novamente o jogador que mais contribuiu diretamente para gols no mundo: 43 gols e 26 assistências em 49 partidas pelo Inter Miami.
Coleção de títulos para Arrascaeta
Sob a batuta do maestro uruguaio, o Flamengo empilhou troféus em 2025: Carioca, Supercopa Rei e os dois mais importantes, Brasileirão e Libertadores, — em ambos, Arrascaeta foi eleito o melhor da competição. Brilhou rodada após rodada no campeonato nacional. No torneio continental, saiu dos seus pés o cruzamento para o gol do título marcado por Danilo. Para finalizar a temporada, deu show com dois gols e duas assistências na Copa Intercontinental, que colocaram o Rubro-Negro na final contra o PSG. Apesar da derrota na decisão, foi Arrasca quem sofreu o pênalti que garantiu o tento carioca.
Messi também fez história e liderou o Inter Miami ao seu primeiro título da MLS, a liga dos Estados Unidos. Mas é claro que o troféu não fez frente à coleção que Arrascaeta levou para casa no ano.
Enfim, protagonista na seleção
Arrascaeta sempre viveu altos e baixos pela seleção uruguaia. Apesar de bons momentos, nunca teve o prestígio que ostenta no futebol brasileiro. Em 2025, porém, a situação mudou. O meia assumiu o protagonismo da Celeste, virou titular absoluto e recebeu elogios de Marcelo Bielsa por sua transformação sob tutela de Filipe Luís.
Messi, por sua vez, teve ano tranquilo com a seleção argentina. Com companheiros consolidados e sem grandes desafios, pôde descansar quando não estava nas melhores condições físicas. Ainda assim, Leo e Arrasca terminaram com os mesmos três gols em cinco jogos por suas equipes nacionais no ano.
Arrascaeta se junta a nomes históricos
Abaixo, veja todos os Reis da América.
2025 – Giorgian De Arrascaeta – Flamengo (BRA)
2024 – Luiz Henrique – Botafogo (BRA)
2023 – Germán Cano – Fluminense (BRA)
2022 – Pedro – Flamengo (BRA)
2021 – Julián Álvarez – River Plate (ARG)
2020 – Marinho – Santos (BRA)
2019 – Gabriel Barbosa – Flamengo (BRA)
2018 – Pity Martínez – River Plate (ARG)
2017 – Luan – Grêmio (BRA)
2016 – Miguel Borja – Atlético Nacional (COL)
2015 – Carlos Sánchez – River Plate (ARG)
2014 – Teófilo Gutiérrez – River Plate (ARG)
2013 – Ronaldinho – Atlético-MG (BRA)
2012 – Neymar – Santos (BRA)
2011 – Neymar – Santos (BRA)
2010 – D'Alessandro – Internacional (BRA)
2009 – Verón – Estudiantes (ARG)
2008 – Verón – Estudiantes (ARG)
2007 – Salvador Cabañas – América do México (MEX)
2006 – Matías Fernández – Colo-Colo (CHI)
2005 – Carlos Tévez – Corinthians (BRA)
2004 – Carlos Tévez – Boca Juniors (ARG)
2003 – Carlos Tévez – Boca Juniors (ARG)
2002 – Cardozo – Toluca (MEX)
2001 – Juan Román Riquelme – Boca Juniors (ARG)
2000 – Romário – Vasco (BRA)
1999 – Javier Saviola – River Plate (ARG)
1998 – Martín Palermo – Boca Juniors (ARG)
1997 – Marcelo Salas – River Plate (ARG)
1996 – Chilavert – Vélez Sársfield (ARG)
1995 – Enzo Francescoli – River Plate (ARG)
1994 – Cafu – São Paulo (BRA)
1993 – Carlos Valderrama – Junior Barranquilla (COL)
1992 – Raí – São Paulo (BRA)
1991 – Oscar Ruggeri – Vélez Sársfield (ARG)
1990 – Raúl Amarilla – Olimpia (PAR)
1989 – Bebeto – Vasco (BRA)
1988 – Ruben Paz – Racing Club (ARG)
1987 – Carlos Valderrama – Deportivo Cali (COL)
1986 – Antonio Alzamendi – River Plate (ARG)
1985 – Romerito – Fluminense (BRA)
1984 – Enzo Francescoli – River Plate (ARG)
1983 – Sócrates – Corinthians (BRA)
1982 – Zico – Flamengo (BRA)
1981 – Zico – Flamengo (BRA)
1980 – Diego Maradona – Argentinos Juniors (ARG)
1979 – Diego Maradona – Argentinos Juniors (ARG)
1978 – Mario Kempes – Valencia (ESP)
1977 – Zico – Flamengo (BRA)
1976 – Elías Figueroa – Internacional (BRA)
1975 – Elías Figueroa – Internacional (BRA)
1974 – Elías Figueroa – Internacional (BRA)
1973 – Pelé – Santos (BRA)
1972 – Teófilo Cubillas – Alianza Lima (PER)
1971 – Tostão – Cruzeiro (BRA)
Todos os premiados em 2025
Rei da América: Giorgian De Arrascaeta (Flamengo)
Rainha da América: Gabi Zanotti (Corinthians)
Melhor técnico: Filipe Luís (Flamengo)
