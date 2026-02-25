Em meio às críticas da torcida por conta dos desempenhos recentes do Flamengo, Bap, presidente do clube carioca, esteve no Ninho do Urubu e se reuniu com Filipe Luís e os jogadores no último sábado. Às vésperas do jogo de volta da Recopa Sul-Americana em que o time rubro-negro precisa da vitória para buscar o bicampeonato, o treinador detalhou como foi a conversa com o mandatário.

- Primeiro que essa conversa dentro da sala fica ali, mas é simples. Eu e o Bap temos uma relação de diálogo muito aberta, desde o ano passado, são reuniões semanais, sempre, tanto nos momentos bons como nos momentos não tão bons, a gente conversa sobre todos os aspectos do time, tanto o aspecto individual dos jogadores, técnico, tático e tudo - disse Filipe Luís, técnico do Flamengo, em entrevista à "Espn".

Filipe Luís, técnico do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

- Ele gosta muito de saber as decisões e a gente tem um diálogo muito aberto enquanto a isso. Eu gosto de ser muito frio na análise e saber onde eu errei, aonde a gente pode fazer melhor para poder corrigir esse rumo (...) Então sempre passo para ele, para os jogadores e para o grupo a minha análise do que está acontecendo, do que acontece em cada jogo, cada jogo tem um contexto diferente e essas reuniões são importantíssimas dentro de um departamento de futebol onde tem tanta cobrança - completou o treinador.

Entenda o cenário envolvendo a reunião entre Bap e Filipe Luís no Flamengo

O presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, esteve no Ninho do Urubu no último sábado para uma reunião com José Boto, diretor de futebol, e Filipe Luís, técnico rubro-negro. Posteriormente, o mandatário também se reuniu com os jogadores.

A conversa foi motivada pelo atual momento do Flamengo, que não começou o ano bem. A cúpula rubro-negra entende que, uma vez que conseguiu manter os principais jogadores/pilares do elenco, além de buscar reforços, como Lucas Paquetá e Vitão, a expectativa era por resultados melhores.

Internamente, o entendimento é de que o planejamento para essa temporada pesou para que os jogadores não atingissem, neste momento, a forma física esperada. Vale destacar que, após um início ruim no estadual com a equipe de juniores, o elenco principal teve a estreia antecipada. Entretanto, é necessário dar uma resposta em campo.

Próximo jogo do Flamengo

O Flamengo encara o Lanús na noite desta quina-feira, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana. Como perdeu o primeiro jogo por 1 a 0, o Rubro-Negro precisa vencer o time argentino por pelo menos um gol de diferença para levar o confronto para os pênaltis. Um triunfo por dois gols ou mais dá o título ao Fla. Vale destacar que o time carioca conquistou o troféu da Recopa em 2020.

