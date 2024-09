Torcida do Flamengo protesta contra clube em partida do Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/09/2024 - 04:30 • Rio de Janeiro (RJ)

Famosos por lotar a arquibancada e quebrar recordes, a torcida do Flamengo demonstrou bem sua insatisfação com o clube com o pior público presente no Maracanã, da atual temporada. Na vitória sofrida por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, neste domingo (29), pela 28ª rodada do Brasileirão, o duelo contou com "apenas" 26.812 pagantes e 28.708 presentes em totalidade.

Embora possa não ter sido a principal razão da forte ausência do público no Maracanã, o alto preço dos ingressos é assunto recorrendo de discussão nas redes. Para o duelo, o preço mínimo do público geral era de R$ 80 na Norte e R$100 na Leste Superior.

A insatisfação da torcida, contra as recorrentes más atuações do Flamengo, cresceram ainda mais com a eliminação das quartas da Libertadores. Assim, apesar da quantidade abaixo dos rotineiros 50 mil presentes, era possível ouvir boa parte dos 28 mil torcedores no Maracanã protestando contra o Rubro Negro, com cantos de "Time de vergonha", além do famoso canto "Nós queremos respeito e comprometimento".

Gerson foi autor do gol da vitória do Flamengo sobre o Athletic-PR (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Antes desta partida, o Flamengo só havia registrado números abaixo de 45 mil, como mandante, em outras quatro ocasiões em 2024. Porém a última vez que o Rubro Negro registrou público abaixo do visto neste domingo (29) foi em janeiro de 2023, quando a equipe teve 26.102 presentes no jogo contra o Audax no Campeonato Carioca.

Confira os piores públicos do Flamengo no Maracanã em 2024

Flamengo 4 x 0 Boavista - Taça Guanabara - Campeonato Carioca - 35.713 presentes Flamengo 1 x 0 Botafogo - Taça Guanabara - Campeonato Carioca - 46.798 presentes Flamengo 3 x 0 Volta Redonda - Taça Guanabara - Campeonato Carioca - 42.373 presentes Flamengo 2 x 1 São Paulo - 2ª rodada - Campeonato Brasileiro - 48.103 presentes Flamengo 2 x 1 Bahia - 10ª rodada - Campeonato Brasileiro - 49.909 presentes Flamengo 1 x 0 Amazonas - 3ª fase - Copa do Brasil - 39.015 presentes