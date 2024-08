Gonzalo Plata chega ao Brasil para reforçar o Flamengo

Gonzalo Plata deve reforçar o Flamengo (Foto: Reprodução/Instagram: @gonzaloplata)







Copiar Link

Escrito por Lucas Borges , supervisionado por Lance! • Publicada em 30/08/2024 - 09:16 • Rio de Janeiro

Gonzalo Plata está no Brasil para se transformar no mais novo reforço do Flamengo. O equatoriano de 23 anos chegou nesta sexta-feira ao Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e desembarcará no Rio de Janeiro dentro de algumas horas. A informação foi publicada inicialmente pelo canal "Flazoeiro".

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Diferente de Alex Sandro, que foi recebido por torcedores no Galeão junto a Bruno Spindel, diretor rubro-negro, o atacante chegará no Santos Dumont, e passará possivelmente por um local alternativo. A preocupação da diretoria é esconder ao máximo o jogador de holofotes, já que sua contratação ainda não foi oficializada.

O Flamengo deve desembolsar, em um primeiro momento, R$24 milhões por 30% dos direitos econômicos do atleta, que pertence ao Al-Sadd, do Qatar. Em caso de títulos ou alcance de metas, o clube árabe deve receber valores bônus. O contrato entre as partes terá duração até o fim de 2028.

Para que o anúncio aconteça ainda nesta sexta-feira, resta apenas a assinatura do contrato por parte dos qatari, já que Plata e a diretoria rubro-negra já têm acordo prévio. Verbalmente, a negociação já está concretizada.

➡️ Flamengo corre para inscrever reforços em meio a novos problemas com lesões

Gonzalo Plata foi revelado pelas categorias de base do Independiente del Valle, e ainda aos 18 anos, se transferiu para o Sporting. Depois de passagem pelo Real Valladolid, time que tem Ronaldo Fenômeno como dono, o atleta acertou sua ida para o Al-Sadd, onde atuava desde julho de 2023. Pela seleção do Equador, o ponta-direita já tem 37 jogos, tendo balançado as redes seis vezes e dado cinco assistências.

Gonzalo Plata reforçará o Flamengo a partir de setembro (Foto: Reprodução/Instagram: @gonzaloplata)