Flamengo divulga lesões de Michael e De La Cruz; clube não informa a gravidade

Escrito por Lance! • Publicada em 30/08/2024 - 10:55 • Rio de Janeiro

O Flamengo informou, na manhã desta sexta-feira (30), que os exames de imagem confirmaram as lesões de Michael e De la Cruz, ambos no músculo posterior da coxa direita. O Rubro-Negro não informou a gravidade das contusões, mas os dois iniciaram tratamento no departamento médico do clube.

- O Clube de Regatas do Flamengo informa que os atletas De La Cruz e Michael realizaram exames de imagem nesta sexta-feira (30). Os dois foram diagnosticados com lesões no músculo posterior da coxa direita. Iniciaram tratamento no DM do Rubro-Negro. - comunicou o Flamengo, em nota nas redes sociais.

Michael e De la Cruz deixaram a partida contra o Bahia, na última quarta-feira (28), pela Copa do Brasil, com dores no músculo posterior da coxa direita. Eles se juntam a Pedro, Arrascaeta e Gabigol, que também sofreram com lesões musculares recentemente. O camisa 9 é o nome que está mais próximo de voltar aos gramados e já treina com bola.

A dupla virou desfalque para o jogo contra o Corinthians no domingo, às 16h (de Brasília) na Neo Química Arena. Além disso, ambos podem desfalcar o jogo de volta das quartas de final da copa nacional, diante do clube baiano no dia 12 de setembro, após a Data Fifa.

Com as novas contusões da dupla, o Flamengo chegou a sete jogadores lesionados no elenco. Além dos já citados Pedro, Gabigol e Arrascaeta, o atacante Everton Cebolinha e o lateral-esquerdo Matías Viña ficaram fora da temporada do clube carioca por lesões que os fizeram passar por cirurgias.