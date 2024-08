Lucas Paquetá dá ‘lambreta’ em segurança do West Ham e reação viraliza nas redes; assista

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/08/2024 - 13:50 • Rio de Janeiro

Na manhã desta sexta-feira (30) a internet foi tomada por um viral do camisa 10 do West Ham, Lucas Paquetá, aplicando um drible em um segurança do West Ham. A reação do brasileiro após dar a lambreta divertiu os internautas; assista ao vídeo no topo da página.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Lucas Paquetá enfrenta o Manchester City de Pep Guardiola neste sábado (31) pela Premier League (Foto: Oli Scarff/AFP)

Em maio deste ano, Lucas Paquetá foi acusado formalmente pela Football Association (FA) de ter recebido cartões amarelos em quatro partidas de forma intencional. O atleta da Seleção Brasileira nega as acusações e se declara inocente.

Inicialmente, ele tinha recebido um prazo até o dia 3 de junho para apresentar sua defesa, mas seus advogados conseguiram mais tempo. Após a apresentação da defesa, haverá o julgamento no comitê da FA - ainda sem data definida.

➡️ Alvo do Flamengo, Paquetá recebe salário milionário na Inglaterra; veja valores

Lucas Paquetá é o principal jogador do West Ham, da Inglaterra, há pelo menos duas temporadas. Neste recorte, o camisa 10 entrou em campo por clube e Seleção em 86 oportunidades, contribuindo com 13 gols e 14 assistências e tendo uma participação direta a cada 244 minutos. O meio-campista também foi importante defensivamente, acumulando 193 desarmes, e é o sétimo em duelos ganhos de toda Premier League desde 2022-23 com 392.