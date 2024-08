Léo Ortiz brinca com Carlos Alcaraz, reforço do Flamengo

Carlos Alcaraz é o novo reforço do Flamengo (Foto: Divulgação / Flamengo)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/08/2024 - 13:13 • Rio de Janeiro

O Flamengo acertou o contrato com o meio-campista, Carlos Alcaraz, que desembarcou no Rio de Janeiro na noite desta quinta-feira (29). Seu novo companheiro de equipe no Rubro Nego, Léo Ortiz, brincou nas redes sociais que estava assistindo à partida do tenista do espanhol que compartilha do mesmo nome e sobrenome do jogador.

Jogador do Flamengo faz brincadeira na internet ao assistir o tenista de mesmo nome que o novo companheiro (Foto: Redes sociais/ Léo Ortiz)

Léo Ortiz acompanhava a partida entre Carlos Alcarz e o holandês Botic van de Zandschulp pela segunda rodada do US Open, nos Estados Unidos. “Assistindo à nova contratação”, disse o jogador na publicação. A brincadeira logo repercutiu pelo fato de que o novo jogador do Flamengo divide o mesmo nome e sobrenome que o tenista.

Carlos Alcaraz (futebolista)

O argentino, de 21 anos, já é a contratação mais cara da história do clube, que pagará 20 milhões de dólares (R$ 110 milhões) pelo jogador ao Southampton, da Inglaterra. Carlos Alcaraz vai conhecer o Ninho do Urubu nesta sexta-feira (30). Porém, o atleta ainda não está disponível para estrear, pois o nome do jogador precisa constar no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Seu contrato vai até agosto de 2029 e ele recebeu a camisa 37. Mesmo em boas condições físicas e a disposição para jogar, ainda falta ser regularizado pelo clube carioca.

Carlos Alcaraz é o novo reforço de Flamengo para a temporada (Foto: Divulgação / Flamengo)

Carlos Alcaraz (tenista)

Carlos Alcaraz é tenista número três do ranking, atrás de Jannik Sinner e Novak Djokovic. O tenista de 21 anos é um dos principais nomes do esporte atualmente, já venceu competições como o US Open, nos Estados Unidos, e Wimbledon, na Inglaterra.

Na noite de quinta-feira (29), acabou sendo derrotado por Botic van de Zandschulp na segunda rodada do torneio, pelo placar de três sets a zero para o holandês.