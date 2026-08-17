Flamengo anuncia 10 finalistas do Manto da Nação e abre votação Após mais de 8 mil desenhos, torcida agora escolhe qual dos projetos será transformado em realidade

O Flamengo anunciou os 10 finalistas do concurso Manto da Nação, iniciativa que convida torcedores a criarem uma camisa especial do clube. Após receber mais de 8 mil desenhos enviados por rubro-negros de diferentes estados do Brasil, o projeto chega à etapa decisiva: agora, a escolha está nas mãos da torcida.

A votação popular já está aberta e será realizada até 30 de agosto. O desenho vencedor será transformado em realidade e dará origem ao novo Manto, como os torcedores do Flamengo chamam a camisa do clube.

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Os dez projetos foram escolhidos por uma equipe de curadores, que avaliou aspectos como criatividade e identidade rubro-negra. As propostas apresentam diferentes formas de representar a história do Flamengo, com referências ao clube, à torcida, ao Rio de Janeiro e às conquistas da equipe.

Conheça os 10 finalistas do Manto da Nação

Adam Costa — Prestígio Urbano

Imperatriz (MA)

A proposta mistura elementos da identidade do Flamengo com referências às ruas, ao mar e ao Rio de Janeiro. O dourado representa a glória do clube, enquanto o Urubu aparece como símbolo de força.

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Modelo Prestígio Urbano (Foto: Divulgação/Flamengo)

Alison Douglas — Noite Eterna de Lima

Teresina (PI)

Inspirado na atmosfera da final da Libertadores de 2019, em Lima, o projeto utiliza preto, vermelho e dourado. Os grafismos remetem à competição continental e aos dois gols marcados por Gabigol na decisão.

Noite Eterna de Lima (Foto: Divulgação/Flamengo)

Antonio Rodrigues — É Urubu

Rio de Janeiro (RJ)

A camisa parte da história do Urubu como símbolo da identidade rubro-negra. A proposta transforma a antiga provocação em elemento de orgulho e pertencimento para a torcida.

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Modelo É Urubu (Foto: Divulgação/Flamengo)

Bruno Gondim — Urubu Rei

Rio Grande do Norte (RN)

O projeto é inspirado no Urubu Rei e busca representar força, proteção e domínio. O off-white aparece como referência à elegância e à tradição, enquanto preto e vermelho reforçam a identidade do clube.

Modelo Urubu Rei (Foto: Divulgação/Flamengo)

Daniel Barbosa — Respeita o Rei

Fortaleza (CE)

A proposta utiliza uma composição geométrica para formar, de maneira abstrata, a silhueta de um urubu em pleno voo. A ideia é representar o orgulho e o sentimento de pertencimento da torcida.

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Modelo Respeita o Rei (Foto: Divulgação/Flamengo)

Luiz Gomes — Uma Força da Natureza

Rio de Janeiro (RJ)

O projeto homenageia a história do Flamengo no remo e faz referência às águas da Baía de Guanabara. O desenho utiliza um degradê entre preto e vermelho, além de grafismos inspirados no movimento das águas.

Modelo Uma Força Da natureza (Foto: Divulgação/Flamengo)

Marcelo Gluz — Urubu de Lima

Rio de Janeiro (RJ)

A proposta combina referências à cultura de Lima e à conquista das duas Libertadores do Flamengo na cidade. O conceito também faz referência aos geoglifos da civilização Nazca.

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Urubu de Lima (Foto: Divulgação/Flamengo)

Marcos Junior — Manto Real

Vitória (ES)

O projeto parte do próprio conceito de "Manto" utilizado pelo Flamengo para representar a camisa. A proposta mistura referências à realeza, às penas do Urubu e à história do clube desde 1895.

Modelo Manto Real (Foto: Divulgação/Flamengo)

Stephany Dalzisa — Traços de uma Nação

Betim (MG)

As curvas de nível do Rio de Janeiro servem de inspiração para os traços da camisa. A ideia é representar a relação do Flamengo com a cidade e, ao mesmo tempo, mostrar a expansão da torcida pelo mundo.

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Modelo Traços de Uma Nação (Foto: Divulgação/Flamengo)

Vitor Ferrara — Pluma

Volta Redonda (RJ)

O projeto utiliza as penas do Urubu como elemento central. A proposta busca transformar a ave em uma espécie de segunda pele do torcedor, com destaque para as cores preta e dourada.

Modelo Pluma (Foto: Divulgação/Flamengo)

Torcida decide o novo Manto do Flamengo

Com os dez finalistas definidos, a decisão passa agora para a Nação. A votação ficará aberta até 30 de agosto, quando os torcedores poderão escolher qual dos projetos será transformado em uma camisa oficial.

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A iniciativa coloca a torcida não apenas como público que veste o Manto, mas também como parte do processo de criação de uma nova peça ligada à identidade do Flamengo.

Serviço

Votação do Manto da Nação

Período: até 30 de agosto

Onde votar: mantodanacao.flamengo.com.br