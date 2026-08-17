Flamengo anuncia 10 finalistas do Manto da Nação e abre votação
Após mais de 8 mil desenhos, torcida agora escolhe qual dos projetos será transformado em realidade
O Flamengo anunciou os 10 finalistas do concurso Manto da Nação, iniciativa que convida torcedores a criarem uma camisa especial do clube. Após receber mais de 8 mil desenhos enviados por rubro-negros de diferentes estados do Brasil, o projeto chega à etapa decisiva: agora, a escolha está nas mãos da torcida.
A votação popular já está aberta e será realizada até 30 de agosto. O desenho vencedor será transformado em realidade e dará origem ao novo Manto, como os torcedores do Flamengo chamam a camisa do clube.
Os dez projetos foram escolhidos por uma equipe de curadores, que avaliou aspectos como criatividade e identidade rubro-negra. As propostas apresentam diferentes formas de representar a história do Flamengo, com referências ao clube, à torcida, ao Rio de Janeiro e às conquistas da equipe.
Conheça os 10 finalistas do Manto da Nação
Adam Costa — Prestígio Urbano
Imperatriz (MA)
A proposta mistura elementos da identidade do Flamengo com referências às ruas, ao mar e ao Rio de Janeiro. O dourado representa a glória do clube, enquanto o Urubu aparece como símbolo de força.
Alison Douglas — Noite Eterna de Lima
Teresina (PI)
Inspirado na atmosfera da final da Libertadores de 2019, em Lima, o projeto utiliza preto, vermelho e dourado. Os grafismos remetem à competição continental e aos dois gols marcados por Gabigol na decisão.
Antonio Rodrigues — É Urubu
Rio de Janeiro (RJ)
A camisa parte da história do Urubu como símbolo da identidade rubro-negra. A proposta transforma a antiga provocação em elemento de orgulho e pertencimento para a torcida.
Bruno Gondim — Urubu Rei
Rio Grande do Norte (RN)
O projeto é inspirado no Urubu Rei e busca representar força, proteção e domínio. O off-white aparece como referência à elegância e à tradição, enquanto preto e vermelho reforçam a identidade do clube.
Daniel Barbosa — Respeita o Rei
Fortaleza (CE)
A proposta utiliza uma composição geométrica para formar, de maneira abstrata, a silhueta de um urubu em pleno voo. A ideia é representar o orgulho e o sentimento de pertencimento da torcida.
Luiz Gomes — Uma Força da Natureza
Rio de Janeiro (RJ)
O projeto homenageia a história do Flamengo no remo e faz referência às águas da Baía de Guanabara. O desenho utiliza um degradê entre preto e vermelho, além de grafismos inspirados no movimento das águas.
Marcelo Gluz — Urubu de Lima
Rio de Janeiro (RJ)
A proposta combina referências à cultura de Lima e à conquista das duas Libertadores do Flamengo na cidade. O conceito também faz referência aos geoglifos da civilização Nazca.
Marcos Junior — Manto Real
Vitória (ES)
O projeto parte do próprio conceito de "Manto" utilizado pelo Flamengo para representar a camisa. A proposta mistura referências à realeza, às penas do Urubu e à história do clube desde 1895.
Stephany Dalzisa — Traços de uma Nação
Betim (MG)
As curvas de nível do Rio de Janeiro servem de inspiração para os traços da camisa. A ideia é representar a relação do Flamengo com a cidade e, ao mesmo tempo, mostrar a expansão da torcida pelo mundo.
Vitor Ferrara — Pluma
Volta Redonda (RJ)
O projeto utiliza as penas do Urubu como elemento central. A proposta busca transformar a ave em uma espécie de segunda pele do torcedor, com destaque para as cores preta e dourada.
Torcida decide o novo Manto do Flamengo
Com os dez finalistas definidos, a decisão passa agora para a Nação. A votação ficará aberta até 30 de agosto, quando os torcedores poderão escolher qual dos projetos será transformado em uma camisa oficial.
A iniciativa coloca a torcida não apenas como público que veste o Manto, mas também como parte do processo de criação de uma nova peça ligada à identidade do Flamengo.
Serviço
Votação do Manto da Nação
Período: até 30 de agosto
Onde votar: mantodanacao.flamengo.com.br
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