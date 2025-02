Supercopa do Brasil: especialista aponta erro da arbitragem em pênalti para o Flamengo

Botafogo e Flamengo decidem a final da Supercopa do Brasil neste domingo (2), no Estádio Mangueirão, em Belém, no Pará. A equipe rubro-negra saiu na frente do placar ainda no primeiro tempo com um gol de pênalti de Bruno Henrique, aos 13 minutos. Contudo, Paulo Caravina, especialista do Cria Lab!, hub de creators do Lance!, apontou um erro crucial na marcação da penalidade.

Para o especialista, o árbitro Ramon Abatti Abel não errou ao assinalar a penalidade. A ação errática da arbitragem no lance foi a não aplicação do cartão amarelo para o zagueiro Lucas Halter, responsável por derrubar Bruno Henrique com um carrinho na pequena área.

- Defensor do Botafogo é imprudente ao tentar disputar essa bola, não atinge a bola e na sequência atinge o atacante. O erro foi não apresentar o cartão amarelo para o Lucas Halter que impede uma oportunidade clara de gol com disputa dentro da Área. Pênalti e amarelo - analisou o especialista de arbitragem do Lance!.

Paralisação da final da Supercopa do Brasil

Após o tento marcado por Bruno Henrique, a partida foi paralisada. A medida aconteceu devido à forte chuva na cidade de Belém, no Pará. Até o momento da publicação desta matéria, a partida entre Flamengo e Botafogo pela final da Supercopa do Brasil ainda não foi reiniciada.

Os comissários do confronto optaram por estabelecer uma pausa de 30 minutos. As péssimas condições do gramado são o principal empecilho para um recomeço. A continuação da final permanece incerta e existe a possibilidade de a partida ser adiada por conta do clima.

