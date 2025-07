Assista na íntegra a coletiva de Emerson Royal, reforço do Flamengo

Chegou o dia da apresentação oficial! O lateral-direito Emerson Royal veste a camisa do Flamengo e concede, na tarde desta terça-feira (29), sua primeira entrevista coletiva como jogador do clube. Acompanhe ao vivo, direto do Ninho do Urubu, as principais declarações do novo reforço rubro-negro.

