Extremamente emocionado, Bruno Henrique quer compartilhar o prêmio que recebeu na final da Supercopa Rei. Após a vitória do Flamengo sobre o Botafogo, o atacante rubro-negro afirmou que vai pedir para a diretoria para fazer outras coroas para presentear os jogadores.

- Muito gratificante receber esse prêmio aqui. Eu levo o coletivo que fizemos hoje aqui, uma partidaça do time. Então, se eu puder compartilhar um pedacinho dessa coroa aqui com meus companheiros, eu faria isso. Mas vou pedir ao clube de alguma forma pra poder também fazer uma dessas pequenas, para dar a todos os meus companheiros, que eles também merecem. É só me agradecer a Deus, minha família, minha esposa, meus filhos que estão aqui, minha família também que tá em BH, que sempre acreditou em mim e sempre me deu apoio - disse Bruno Henrique. E emendou:

- Mais uma vez, fazendo história com essa camisa, que Zico, Júnior e outros fizeram. Eu tenho muita história com essa camisa, então eu fico muito feliz de estar representando o Flamengo mais uma vez e levantando a taça.

Bruno Henrique foi o principal nome na final entre Botafogo e Flamengo (Foto: Fernando Torres/AGIF)

Como foi o clássico entre Botafogo e Flamengo?

Com show de Bruno Henrique, o Flamengo bateu o Botafogo por 3 a 1 no Mangueirão, em Belém, na tarde deste domingo (2), e conquistou pela terceira vez o título da Supercopa do Brasil, agora chamada Supercopa Rei. O atacante rubro-negro marcou dois gols ainda no primeiro tempo, enquanto Luiz Araújo anotou o terceiro na reta final. No fim do jogo, Patrick de Paula descontou.

O que vem pela frente?

Após conquistar o título da Supercopa Rei, o Flamengo volta as atenções para o Campeonato Carioca. Na quarta-feira (5), o Rubro-Negro vai à Uberlândia encarar a Portuguesa pela 8ª rodada da competição.