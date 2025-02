O defensor Danilo, recém-chegado ao Flamengo, mal estreou e já comemorou um título com a equipe, a Supercopa do Brasil, após a vitória por 3 a 1 sobre o Botafogo, no Mangueirão, em Belém, neste domingo (2). Aos 33 anos, o zagueiro substituiu Léo Pereira nos momentos finais da partida.

- É incrível chegar e já ser campeão pelo time do meu coração. Agradeço aos jogadores, ao Bruno Henrique e ao Filipe Luís. Tive a chance de vencer um troféu inédito na minha carreira em tão pouco tempo - disse em entrevista ao Sportv.

Papo de Danilo com Bruno Henrique

Danilo compartilhou sua satisfação com a conquista e a conversa reveladora que teve com Bruno Henrique sobre o espírito vencedor do clube.

- Você vê o comportamento dele (Bruno Henrique) no jogo e entende como time ganha tanto e continua sempre querendo vencer. Ele está sempre querendo mais, que não diferencia dos mais jovens. Ele dá o exemplo, corre, com humildade - disse Danilo.



Após uma década no futebol europeu, com passagens por clubes como Porto, Real Madrid, Manchester City e Juventus, Danilo disse que enxerga uma evolução no futebol brasileiro. Ele elogiou a abertura do mercado para técnicos jovens e ambiciosos, como Filipe, e a mentalidade vencedora que se estabeleceu, além de se surpreender com a estrutura oferecida pelo Flamengo. O zagueiro também ressaltou a qualidade técnica dos jogadores brasileiros e o calor humano como diferenciais do futebol no país.

— Eu acho que o futebol brasileiro vai seguir crescendo sempre que der espaço para treinadores jovens e como o Filipe Luís, que sabe que tem muito a evoluir, mas tem mentalidade vencedora, de trabalhar muito todos os dias e não se contentar nunca. Eu fiquei muito surpreso com aquilo que o Flamengo oferece de estrutura. Acho que o futebol brasileiro está melhorando muito - avaiou Danilo.