Filipe Luís testa trio inédito em treino do Flamengo

Elenco do Flamengo se reúne após a vitória sobre o Corinthians por 1 a 0, no Maracanã, pela semifinal da Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 24/10/2024 - 09:47 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo realizou mais um treino nesta quarta-feira (23), no Ninho do Urubu. Visando o confronto contra o Juventude no sábado (26), pela 31ª rodada do Brasileirão, o técnico Filipe Luís testou um trio inédito no meio-campo: Evertton Araújo, Carlos Alcaraz e Arrascaeta. A informação foi divulgada pelo portal "Coluna do Fla".

➡️ Após Botafogo x Peñarol, Mauro Cezar critica atitude de jogadores do Flamengo

Sem poder contar com De La Cruz, que convive com uma sequência de lesões desde que chegou ao Rubro-Negro, o jovem treinador trabalhou com esses jogadores na atividade no CT. No entanto, não há garantia de que o trio formará o meio de campo na partida do final de semana.

Assim, caso opte por utilizar os três jogadores na partida, será a primeira vez que os atletas jogam juntos. Vindo da base, Evertton Araújo tem sido pouco acionado, Carlos Alcaraz chegou recentemente na maior contratação da história do clube, e Arrascaeta é titular absoluto na equipe rubro-negra.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Camisa Oficial Flamengo I 2024 Camisa Oficial Flamengo I 2024 Aproveite para comprar a camisa deste ano do Mengão. Personalize o Manto com a numeração do seu craque favorito! A partir de R$ 349,99

Devido a lesão do camisa 18, quem surge como opção mais provável é Carlos Alcaraz. O jogador está acostumado a atuar em diversas funções no meio de campo, mas tem como posição principal a de segundo volante, assim como o uruguaio.

No entanto, as oportunidades de Alcaraz no Flamengo podem ser limitadas na reta final de 2024. O jogador havia sido punido com quatro jogos de suspensão pela confusão em que se envolveu contra o Corinthians, logo na estreia do argentino, pelo Brasileirão.

Contudo, o STJD concedeu efeito suspensivo até julgamento em segunda instância, ainda sem data marcada, e Carlo está disponível para o duelo com o Juventude no próximo sábado (26).