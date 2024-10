STJD concede efeito supensivo para Yuri Alberto, Cacá e Alcaraz após confusão em Corithians x Flamengo

Yuri Alberto durante partida entre Corinthians x Flamengo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Vitor Coelho Palhares • Publicada em 19/10/2024 - 18:37 • São Paulo (SP)

O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) concedeu, neste sábado (19), efeito suspensivo para Yuri Alberto, Cacá e Carlos Alcaraz após confusão generalizada na partida entre Corinthians e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro.

Com isso, o trio está liberado para atuar até o julgamento em segunda instância, que ainda não possui data prevista pelo tribunal. Executivo de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado também recebeu efeito suspensivo.

Vale ressaltar que todos os envolvidos na confusão estão liberados para participar do jogo de volta da Copa do Brasil, no próximo domingo (20), na Neo Química Arena. No confronto de ida, disputado do Maracanã, a equipe carioca venceu por 1 a 0.

Denunciados por agressão, Alcaraz e Yuri Alberto foram enquadrados no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que se refere à "prática de agressão física durante a partida". O atacante corintiano recebeu dois jogos de suspensão, enquanto o rival foi punido por quatro partidas.

Hugo Souza em ação na partida entre Corinthians e Flamengo, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O zagueiro Cacá, que segurou o pescoço de Alcaraz durante a briga, foi enquadrado no artigo 250, por "empurrar acintosamente o companheiro ou adversário, fora da disputa da jogada". Ele acabou punido por duas partidas.

