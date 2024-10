Após Botafogo x Peñarol, Mauro Cezar critica atitude de jogadores do Flamengo

Mauro Cezar criticou jogadores do Flamengo após Botafogo x Peñarol (Foto: Reprodução/Jovem Pan)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/10/2024 - 05:40 • Rio de Janeiro (RJ)

O jornalista Mauro Cezar Pereira usou as redes sociais para criticar o elenco do Flamengo após a goleada do Botafogo sobre o Peñarol, na Libertadores. Depois da vitória do Alvinegro no Nilton Santos, o comentarista citou a confraternização feita pelos jogadores rubro-negros na última quarta-feira (24).

- O elenco do Flamengo deveria ter jogado hoje contra o Botafogo. Mas foram incompetentes a ponto de permitirem a eliminação diante desse Peñarol. Como não foram capazes de fazer um gol nos uruguaios, já que não jogariam, fizeram um churrasco! - disse Mauro Cezar.

- Claro que a comissão técnica também teve culpa, mas pagou pelo fracasso com a demissão. Atletas e dirigentes, por sua vez, seguem lá, se “confraternizando”, como se o vexame ainda mais exposto não tivesse ocorrido - completou o jornalista.

O Botafogo goleou o Peñarol por 5 a 0 no jogo de ida da semifinal da Libertadores. O Flamengo, por sua vez, foi eliminado nas quartas de final pela equipe uruguaia após perder por 1 a 0 no Maracanã. Na semana seguinte à queda, o Rubro-Negro demitiu o técnico Tite.

Churrasco e confusão com Varela

O churrasco do elenco do Flamengo veio à tona após o episódio envolvendo o lateral Varela, flagrado na confusão de torcedores do Peñarol, em praia no Recreio dos Bandeirantes. De acordo com o clube, o uruguaio foi tirar amigos do tumulto e, na sequência, seguiu para a confraternização da equipe.

- O Clube de Regatas do Flamengo esclarece a presença do atleta Varela em vídeos que circulam nas redes sociais. O lateral recebeu a ligação de dois amigos e foi retirá-los da confusão formada na Praia do Recreio. O jogador está a caminho de uma confraternização com elenco e comissão técnica. O assunto está entregue ao VP de Futebol, Marcos Braz - escreveu o Flamengo.