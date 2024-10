Renato Maurício Prado ironiza dirigentes do Flamengo após Botafogo x Peñarol

Renato Maurício Prado ironizou Landim e Braz após goleada do Botafogo sobre o Peñarol (Foto: Divulgação/Flamengo)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/10/2024 - 00:05 • Rio de Janeiro (RJ)

A goleada do Botafogo sobre o Peñarol por 5 a 0 motivou uma crítica do jornalista Renato Maurício Prado aos dirigentes do Flamengo. Após o jogo no Nilton Santos, pela Libertadores, o jornalista disparou contra o presidente Rodolfo Landim e o VP de futebol, Marcos Braz.

- O massacre do Botafogo sobre o Peñarol é mais uma prova incontestável da bosta fedorenta que era o trabalho do Tite e Titinho no Flamengo. Parabéns aos que resolveram mantê-lo até o duelo com os uruguaios. Landim e Braz - escreveu Renato Maurício Prado.

O Flamengo foi eliminado pelo Peñarol nas quartas de final da Libertadores. O Rubro-Negro perdeu no Maracanã por 1 a 0 e não conseguiu sair do 0 a 0 contra os uruguaios em Montevidéu. Na semana seguinte à eliminação, o clube carioca demitiu o técnico Tite.

Goleada do Botafogo no Peñarol

O Botafogo deu um grande passo para a final da Libertadores ao golear o Peñarol, com gols de Savarino (2), Igor Jesus, Luiz Henrique e Barboza. O jogo de volta ocorre na próxima semana, em Montevidéu. Na outra semifinal, o Atlético-MG venceu o River Plate na partida de ida por 3 a 0, na Arena MRV.