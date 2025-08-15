A reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo no início dessa semana detalhou melhorias da gestão do Maracanã, mas deixou mais distante a possibilidade da construção do novo estádio. Essa é uma visão de grande parte dos rubro-negros, principalmente por flamenguistas que fizeram parte da gestão do ex-presidente Rodolfo Landim, que adquiriu o terreno do Gasômetro. Para tratar do tema, o Lance! entrevistou Diogo Lemos, conselheiro do clube carioca que fez parte da diretoria.

Para Diogo, não há um grande empenho da gestão de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, pelo avanço do tema. Além disso, o conselheiro detalhou que todo o trabalho com estudos e planejamentos sobre a construção do novo estádio foi engavetado.

— Não se fala muito sobre o tema oficialmente e todas as notícias que saem na imprensa dão a entender que não há um empenho necessário para tirar o projeto do papel. Inclusive, deixando a prefeitura sem feedbacks fundamentais para seguirmos os acordos firmados. Todo o trabalho desenvolvido pela empresa Arena, que inclui um projeto preliminar de arquitetura, engenharia, terreno, sondagem, descontaminação, terraplanagem, fundação, estruturas, instalações, estacionamento, cobertura, urbanização e compromissos firmados com a Prefeitura, foi engavetado. O orçamento para construção do estádio, que seria um orçamento independente da operação do clube, com recursos novos, não foi levado aos sócios. O atual presidente preferiu não segui-lo e não o colocar para votação e aprovação — iniciou Diogo Lemos, que fez parte do Conselho de Futebol do Flamengo entre os anos de 2019 e 2024.

Diogo Lemos, conselheiro do Flamengo, com a chave do terreno do Gasômetro (Foto: Reprodução)

— Sei que a atual diretoria contratou novamente a Arena para coordenar, juntamente com outras empresas, novos estudos do terreno. A empresa é referência no mercado, mas tem que haver vontade suficiente no clube para tirar do papel. Também há um estudo da FGV para sair. Mas é importante ressaltar que grandes projetos exigem grandes esforços, muita persistência, determinação e pessoas muito competentes. Ninguém acreditava que o Flamengo conseguiria um terreno tão bem localizado e pelo valor que foi. Espero que a determinação, competência e força de vontade que houve para adquirir esse patrimônio não falte para construção do estádio, que é a vontade da maioria dos torcedores, sócios e conselheiros, como ficou comprovado na reunião que antecedeu o leilão — completou o rubro-negro ao Lance!.

A votação citada por Diogo Lemos foi no fim de julho do ano passado. No total, 602 conselheiros foram favoráveis à participação do Flamengo no leilão do terreno do Gasômetro.

Apenas 33 rubro-negros foram contrários, enquanto quatro se absteram. Do lado de fora da Gávea, torcedores celebraram ao lado de Rodolfo Landim, Rodrigo Dunshee, Marcos Braz e Diogo Lemos.

Faixa da torcida do Flamengo na Gávea no dia da votação (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

A compra do terreno foi no dia 31 de julho de 2024. Para adquirir o espaço, o Rubro-Negro desembolsou R$ 138,1 milhões. Além disso, também arcou com R$ 7,9 milhões de perícia judicial, além de um adicional de R$ 23,6 milhões, que será dividido em parcelas. No total, a operação custará R$ 170 milhões aos cofres rubro-negros.

Momento em que o Flamengo adquire o terreno do Gasômetro (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Diogo Lemos classifica como importante fala de Bap sobre Maracanã e novo estádio caminharem juntos

Durante a reunião com os conselheiros no Salão Nobre da Gávea, Bap disse que os resultados positivos do Maracanã dão indícios de que o novo estádio pode sair do papel, e que, ao contrário, isso não seria possível. Diogo Lemos citou como "importante" a declaração, enalteceu as melhorias na gestão do tradicional estádio e detalhou como a futura casa do Flamengo pode potencializar o lado financeiro do clube.

— O atual presidente deixou claro que no entendimento dele que os resultados positivos do Maracanã suportarão o projeto do nosso novo estádio. Foi uma fala importante, que fiz questão de mencionar quando fiz minhas ponderações no conselho. O clube, como majoritário da empresa Maracanã Serviços SPE S.A., tomou a decisão estratégica de retirar o aluguel dos jogos. Isso, somado a um aumento de receitas dos camarotes, melhorou a margem de operação por partida. Foi prometido que, com novas medidas, essa margem melhorará ainda mais. Espero que isso esteja de acordo com o compromisso que o presidente assumiu perante aos conselheiros em relação ao novo estádio e não se torne uma justificativa para deixar de construir a casa do Flamengo — analisou Diogo.

Diogo Lemos com taças da Gestão Landim (Foto: Reprodução)

— Não tenho dúvidas alguma que um estádio próprio, diante de tudo que foi feito administrativa e esportivamente nos últimos anos, colocaria o Flamengo em outra prateleira do futebol mundial em termos de receita, marketing e sucesso esportivo. O potencial de crescimento com novos negócios é incalculável — completou o conselheiro.

"Em cenário algum o Maracanã será melhor que um estádio próprio", diz Diogo Lemos

Ainda no bate-papo com o Lance!, Diogo fez questão de ressaltar que, apesar da melhoria nos números envolvendo o Maracanã, isso não apaga a importância da construção do estádio.

— Espero que uma melhor gestão do Maracanã, que já vinha tendo uma operação lucrativa - importante ressaltar que a operação do Maracanã gerou boa parte do caixa para a compra do terreno - não enterre o sonho do estádio próprio. Até porque, por melhor que seja, o governo cobra um valor de outorga de R$ 20 milhões e o edital de licitação obriga um investimento de mais de R$ 380 milhões no estádio. Além, claro, das datas obrigatórias que devemos ceder ao Estado, a divisão do aparato com o Fluminense e a obrigação de ceder o estádio a outros adversários locais. Em cenário algum o Maracanã será melhor que um estádio próprio, que será muito bem localizado e com autonomia total do Flamengo para explorar, sem limites, o seu potencial — apontou.

Torcida do Flamengo no Maracanã durante o jogo contra o Internacional (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

