Filipe Luís, técnico do Flamengo, assiste à partida do Rio Open

Filipe Luís, técnico do Flamengo, foi ao Rio Open na noite desta segunda-feira (17). Acompanhado por sua mulher, Patricia Bruno, o treinador rubro-negro assistiu ao jogo entre o brasileiro Thiago Monteiro e o argentino Facundo Diaz Acosta.

Amante do futebol, Filipe Luís nunca escondeu a sua admiração ao tênis. Essa, aliás, não é a primeira vez que o treinador foi ao Rio Open. Em 2023, acompanhado de Gabigol, ele foi assistir uma partida do espanhol Carlos Alcaraz. No ano seguinte, Filipe também foi presença confirmada na competição.

Filipe Luís, técnico do Flamengo, no Rio Open (Foto: Reprodução)

Outro ídolo do Flamengo no Rio Open 🎾

O ex-jogador, aliás, não foi o único ídolo rubro-negro que esteve na arquibancada da Quadra Guga Kuerten, no Jockey Club. Pedro, atacante do time carioca, também esteve presente no local.

Jogos do Rio Open com brasileiros desta segunda-feira

🎾 Quadra Guga Kuerten

🕐 16h30 - Alexander SHEVCHENKO (KAZ) x Felipe MELIGENI ALVES (BRA)

🕐 19h - Facundo DIAZ ACOSTA (ARG) x Thiago MONTEIRO (BRA)

🕐 19h -Jaume MUNAR (ESP) x Thiago SEYBOTH WILD (BRA)

🎾 Quadra 1

🕐 16h30 - Gustavo HEIDE (BRA) x Francisco COMESANA (ARG)

