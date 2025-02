Flamengo confirma lesão muscular de Michael

O Flamengo confirmou, na tarde desta segunda-feira (17), que Michael sofreu uma lesão muscular no posterior da coxa esquerda. O atacante já iniciou tratamento no Ninho do Urubu, centro de treinamento rubro-negro. Ele será deslfaque nos próximos jogos.

- O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Michael, substituído no segundo tempo do clássico contra o Vasco, realizou exame de imagem nesta segunda-feira (17) e confirmou uma lesão muscular na região posterior da coxa esquerda. O jogador já iniciou tratamento com o departamento médico e seguirá em recuperação conforme a programação estabelecida pelos profissionais do clube - publicou o Flamengo.

A tendência é que Michael desfalque o Flamengo por pelo menos 15 dias. Em 2024, assim que retornou ao clube carioca, o atacante também sofreu uma lesão muscular, e ficou afastado dos jogos por um pouco mais de um mês.

Michael durante partida do Flamengo (Foto: Jorge Rodrigues/AGI)F

Como foi a lesão de Michael

Michael sentiu dores na região da coxa esquerda aos 26 minutos do segundo tempo. Após atendimento médico, ele foi substituído por Cebolinha.

