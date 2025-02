Gerson, do Flamengo, pede apoio ao sindicato dos atletas por conta do forte calor no Rio

Gerson, capitão do Flamengo, enviou uma carta ao presidente da Saferj (Sindicato dos Atletas de Futebol do RJ) para tratar da mudança dos horários em jogos do Campeonato Carioca. Em nome do elenco rubro-negro, o jogador pediu o apoio da entidade para a questão envolvendo o forte calor.

- No verão do Rio de Janeiro, as temperaturas frequentemente ultrapassam os 35°C, com sensação térmica ainda maior. Nessas condições, disputar partidas do Campeonato Carioca às 16h30 representa um risco significativo para nós jogadores - disse Gerson em parte da carta.

Gerson com a camisa do Flamengo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Anteriormente, a Ferj, após pedido do Flamengo, alterou o horário do clássico com o Vasco, no último sábado, por conta da noite. O confronto passou das 16h30 para as 21h45. Na próxima rodada da competição, a equipe da Gávea encara o Maricá às 16h30 no Maracanã.

Veja a nota completa de Gerson, capitão do Flamengo

"Escrevo não apenas como jogador, mas como capitão do Flamengo e, sobretudo, como um atleta preocupado com a integridade física de todos os jogadores que atuam no futebol carioca.

No verão do Rio de Janeiro, as temperaturas frequentemente ultrapassam os 35°C, com sensação térmica ainda maior. Nessas condições, disputar partidas do Campeonato Carioca às 16h30 representa um risco significativo para nós jogadores.

Nosso pleito é simples e urgente: a revisão dos horários das partidas para evitar que sejamos expostos a essas condições extremas. Nossa profissão exige sacrifícios, mas colocar nossa saúde em risco desnecessariamente não pode ser uma exigência do jogo. Por isso, acreditamos que o Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, sob sua liderança, pode e deve se envolver nessa questão.

Tenho certeza que este não se trata de um pedido apenas do Flamengo, mas de todos os jogadores que atuam no Campeonato Carioca. Contamos com seu apoio para abrir esse diálogo e buscar uma mudança que beneficie todos os profissionais do futebol.

Atenciosamente,

Gerson - Capitão do Clube de Regatas do Flamengo"

