Danilo tem números impressionantes em seu início no Flamengo; confira

Danilo, segundo reforço do Flamengo na temporada (o primeiro foi Juninho), vem chamando a atenção dos torcedores rubro-negros. Com apenas três jogos pelo time carioca, o zagueiro, que também pode jogar como lateral, já demonstra rápida adaptação ao novo elenco. Seus números, aliás, demonstram isso.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo confirma lesão muscular de Michael

O atleta de 33 anos lidera alguns quesitos no Flamengo, como o jogador com mais passes certos, mais ações com a bola e mais bolas recuperadas. Os números são do site "Sofascore".

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Veja os números de Danilo com a camisa do Flamengo

⚔️ 3 jogos

🅰️ 1 assistência

🧠 1 grande chance criada

🔑 2 passes decisivos

✅ 195/210 passes certos (1º do time!)

↗️ 15/25 passes longos certos (1º do time!)

👣 267 ações com a bola (1º do time!)

🔐 20 ações defensivas (1º do time!)

🦾 29 bolas recuperadas (1º do time!)

continua após a publicidade

Danilo em campo pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Elogios do técnico Filipe Luís para Danilo

Após a partida contra o Vasco, o técnico Filipe Luís enalteceu a contratação de Danilo. Além disso, o treinador respondeu se o zagueiro já merece uma vaga no time titular.

- A contratação do Danilo é um acerto muito grande por parte do Boto. Um jogador desse calibre, titular da Seleção Brasileira e da Juventus, deixando muito dinheiro para trás, é importante para o futebol brasileiro e para o Flamengo. A concorrência entre eles vai elevar o nível. Alguns vão ficar bravos comigo, mas acredito que o campo fala. Se os três estivem insubstituíveis eu vou ter que jogar com os três. Mas com tantos jogos, todos vão jogar - afirmou.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real