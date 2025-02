‘Flamengo não vê mais o Vasco como um grande rival’, diz jornalista da Globo

O Flamengo venceu o Vasco no último fim de semana pelo Cariocão, e o jornalista Lédio Carmona fez uma análise do clássico no "Seleção Sportv". Durante o programa desta segunda-feira (17), o comentarista questionou a rivalidade atual dos clubes e afirmou que o Rubro-Negro hoje é rival de outros clubes.

- Vou falar uma coisa que ainda não tinha falado publicamente. Isso talvez irrite alguns vascaínos, mas a impressão que eu tenho é que o Flamengo não vê mais o Vasco como um grande rival nesse momento. Essa geração de jogadores vencedores do Flamengo. Passou a ser comum, eles têm quase certeza que vão ganhar o jogo. A rivalidade desse Flamengo é com Botafogo, Palmeiras e Atlético-MG. Fluminense também, pelo bicampeonato carioca há 2 anos - começou.

- Você via no sábado que o Flamengo tinha respeito pelo Vasco por causa da história, pelo Coutinho… mas o Bruno Henrique estava light. O Cocão deu uma bolada nas costas dele, ele reclamou, mas reclamou manso, o Wesley pediu desculpas por causa daquele lance, o Filipe Luís elogiou o Vasco… então, cara, virou quase que uma parceria do Flamengo com o Vasco. Como se fosse: 'a gente não quer esculachar, cara'. Porque deixou de ser rival - completou o jornalista.

Nos últimos 30 jogos entre Flamengo e Vasco, o Cruzmaltino venceu apenas duas vezes. O último triunfo foi há dois anos, pelo Cariocão, por 1 a 0. No sábado (17), o Rubro-Negro venceu a equipe de Fábio Carille por 2 a 0, com gols de Bruno Henrique e Everton Cebolinha.

O que vem por aí para Flamengo e Vasco?

O próximo compromisso do Flamengo pelo Campeonato Carioca será contra o Maricá no dia 22 de fevereiro. Já o Vasco encara, no dia 18, o Rondonópolis, em partida pela Copa do Brasil.

