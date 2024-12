Filipe Luís revela objetivo do Flamengo para encontrar um substituto de Gabigol

O técnico Filipe Luís revelou, em entrevista coletiva, após a vitória por 3 a 2 sobre o Internacional, na tarde deste domingo (1), a estratégia do Flamengo em encontrar um substituto para Gabigol, que está de saída do clube ao fim da temporada. Além de comentar sobre os objetivos do Rubro-Negro no mercado, o treinador falou da expectativa de retorno do atacante Pedro.

Segundo o Departamento Médico do Flamengo, o camisa 9 deve estar 100% para voltar aos gramados em meados de maio ou junho de 2025.

- Primeiro, precisamos do Pedro, claro. Era o artilheiro do Brasil. Um jogador desse calibre é muito importante que a gente possa recuperá-lo. Existem duas fases de alta: a médica e a competitiva. É um pouco diferente, porque ele pode estar disponível mas não a nível competitivo. Precisamos recuperar bem o Pedro. Ele teve uma lesão séria, mas até agora está tudo indo de maneira perfeita - disse Filipe Luís.

- Com o Gabi saindo, obviamente precisamos ir para o mercado procurar um nome. O mais importante é encontrar um jogador que cumpra as características que pede o modelo de jogo. O meu modelo de jogo, e o que a torcida pede. Vamos atrás desse nome com ajuda do scout e da diretoria, para que possa fazer o elenco crescer e melhorar ainda mais - afirmou o técnico rubro-negro.

Como foi o jogo entre Flamengo e Internacional

O primeiro tempo contou com um Flamengo avassalador. Pressionando o Internacional desde o primeiro minuto, o time carioca abriu o placar aos 29', com Léo Ortiz. O defensor, após cobrança de escanteio de De La Cruz, cabeceou a bola para o fundo da rede. Com o grande volume ofensivo, a equipe mandante voltou a marcar duas vezes na primeira etapa, ambas com Michael. Aliás, em razão do número de finalizações (11), o Rubro-Negro poderia ter ido ao intervalo com uma vantagem ainda maior no marcador.

O Flamengo voltou do intervalo na mesma frequência da etapa anterior, e teve uma grande chance com Bruno Henrique logo os seis minutos. Foi o Internacional, no entanto, que balançou a rede. Wesley, aos 10', acertou um forte chute no gol de Rossi, que não teve o que fazer. Pressionando, o time gaúcho voltou a balançar a rede aos 18', com Enner Valencia, de cabeça. Os rubro-negros reclamaram de um impedimento no lance. O árbitro de vídeo analisou o lance e não apontou ilegalidade na jogada.

Até a reta final da partida, o time de Filipe Luís ficou mais retraído em campo, enquanto o Colorado buscou trabalhar a bola para chegar ao gol de empate. O resultado, no entanto, não foi alterado, e o Mais Querido ficou com a vitória.