A estreia do Flamengo no Mundial de Clubes 2025 entrou para a história — e não apenas pelo futebol. Segundo a FIFA, a partida entre o Rubro-Negro e o Espérance de Túnis, realizada no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, foi a mais barulhenta de toda a competição, atingindo impressionantes 127 decibéis antes da bola rolar. O volume é superior ao ruído de um avião a jato na decolagem a 100 metros de distância.

Apesar de não estar entre os cinco maiores públicos do Mundial, os 25.797 torcedores presentes estabeleceram um recorde de volume, fazendo da partida a mais barulhenta da competição. A medição foi feita antes do apito inicial, destacando o poder da festa rubro-negra em solo americano, impulsionada pela vibrante torcida tunisiana, que também marcou presença em grande número. O dado reforça a força das torcidas sul-americanas e africanas, que transformaram o estádio em um verdadeiro caldeirão.

Torcida do Espérance em jogo do Mundial de Clubes (Foto: Paul Ellis/AFP)

Domínio em campo e festa nas arquibancadas

Se a festa nas arquibancadas foi estrondosa, o desempenho em campo não ficou atrás. O Flamengo venceu por 2 a 0, com autoridade, e garantiu a liderança no grupo logo na estreia. Desde o apito inicial, o time de Filipe Luís se impôs com intensidade e movimentação, ocupando os espaços e controlando as ações ofensivas.

O primeiro gol veio aos 16 minutos, em jogada coletiva de alto nível. Varela, muito acionado na partida, cruzou da direita para Luiz Araújo, que ajeitou com categoria para Arrascaeta finalizar com classe de chapa e balançar as redes — um gol com assinatura uruguaia que fez jus ao grito da arquibancada.

Dois minutos depois, Gerson quase ampliou, mas parou em boa defesa do goleiro Said. Com a vantagem no placar, o Flamengo administrou o jogo e não deu espaços ao Espérance, que teve dificuldades para criar no primeiro tempo.

O time tunisiano até tentou reagir na segunda etapa, com boas investidas de Belaili após erros na saída de bola do Flamengo. Ben Hamida também levou perigo em finalização de fora da área, defendida por Rossi. Mas a equipe carioca conseguiu controlar a vantagem até o apito final.

