O Mundial de Clubes ainda nem acabou, mas antes da final entre PSG X Chelsea, o Lance! se antecipou e foi saber da próxima edição do torneio. Perguntamos para uma inteligência artificial quais clubes estariam classificados para a Copa do Mundo de Clubes 2029 e como ficaria o sorteio da fase de grupos!

Na América do Sul, a inteligência artificial projetou Palmeiras, Flamengo, River Plate e Boca Juniors como campeões da Libertadores entre 2025 e 2028. São Paulo e Peñarol garantiriam vaga via ranking da CONMEBOL.⁣

Como o Brasil seria o país-sede do Mundial de Clubes, teria direito a mais um clube. Segundo a IA, esse time seria o Corinthians, vice-campeão brasileiro de 2028, já que o campeão, Flamengo, já estaria classificado. ⁣Se a previsão se confirmar, Botafogo e Fluminense, que jogaram a edição deste ano, ficariam de fora.

Veja todos os clubes que estariam presentes no Mundial de Clubes de 2029 de acordo com a IA

Brasil tem concorrência para sediar o torneio

A primeira edição do Mundial de Clubes da Fifa em formato de Copa do Mundo é um sucesso, e isso abriu os olhos da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para a sequência. O presidente da entidade, Samir Xaud, manifestou interesse do país em sediar a competição no ano de 2029. A Espanha é a principal concorrente e fez o mesmo processo, conforme apurou o Lance!.

Gianni Infantino recebeu o contato da CBF nesta sexta-feira para sediar o Mundial de Clubes 2029 (20) e a possibilidade foi bem vista pela entidade. A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) tem a favor o fato de o país ser uma das sedes da Copa do Mundo de 2030 e isso servir de evento-teste - como a edição de 2025 do Mundial de Clubes para os Estados Unidos.

- Tudo começou com uma conversa de apresentação. Falei dos meus objetivos à frente da CBF e disse que queremos estar mais próximos da FIFA. Elogiei o evento e o nível dos clubes brasileiros e, por fim, coloquei o país à disposição para receber a próxima Copa do Mundo. O presidente Gianni Infantino ficou muito feliz, disse que é totalmente possível. Agora vamos trabalhar para que dê certo. Vai ser um golaço - disse Samir Xaud, ao site da CBF, sobre o Mundial de Clubes.

Não há trâmites para candidatura em andamento, mas as partes têm se aproximado, inclusive, para uma reaproximação política. A Copa do Mundo Feminina, que será no Brasil, em 2027, servirá também para estreitar os laços com a Fifa.

A próxima edição do Mundial de Clubes da Fifa tem previsão para junho e julho de 2029, com 32 times - a Copa de seleções, por sua vez, terá 48 equipes a partir de 2026. O Brasil, caso avance e vença a concorrência, deve ter direito a mais uma vaga de convidado.

Já estão garantidos no Mundial de Clubes 2029 o Al-Ahli, da Arábia Saudita, campeão da Liga dos Campeões da Ásia; o Pyramids, do Egito, campeão da África; o Cruz Azul, do México, da Concacaf deste ano; e o PSG, vencedor da Liga dos Campeões 2024/2025.