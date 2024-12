Em entrevista coletiva, após o título do Botafogo na Libertadores, Artur Jorge classificou a final como "A vitória mais épica de uma final de Libertadores". A fala do técnico alvinegro levantou a polêmica na mídia e entre torcedores. O jornalista Mauro Cezar, durante um programa da Jovem Pan, deu sua opinião e escolheu a final mais épica de Libertadores da América.

- A final mais épica foi a de 2019 (River Plate 1 x 2 Flamengo). Não tem nem como comparar, pelo amor de Deus! Ontem foi um título de superação, uma demonstração impressionante do time do Botafogo de como compensar a ausência de um companheiro que foi expulso tão cedo. Mas a final do Flamengo, uma virada louca no final... aquilo só houve outra vez em 1999, quando o Manchester United virou em cima do Bayern de Munique, também com dois gols no final. Aquilo foi épico e difícil de ser igualado - opinou Mauro sobre a final mais épica de Libertadores.

A aspa de Artur Jorge, técnico do Botafogo

Nesta altura nós temos muito de emoção ainda dentro de cada um de nós. Esta foi uma vitória, diria que épica, provavelmente a vitória mais épica de uma final de Libertadores. É para nós um efeito enormíssimo, nós sabemos da responsabilidade que tínhamos, sabemos sempre desde o primeiro minuto daquilo que era as nossas possibilidades de ganhar este troféu.

Botafogo conquista Libertadores sobre o Atlético-MG

Na partida, Luiz Henrique, Alex Telles e Júnior Santos marcaram para o Glorioso, enquanto Vargas descontou para o Galo. O primeiro tempo foi de emoções do início ao fim e uma montanha-russa de sentimentos para os torcedores de Atlético-MG e Botafogo. Logo no primeiro tempo, Gregore foi expulso e protagonizou a expulsão mais rápida em finais de Libertadores da história.