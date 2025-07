Web detona seleção de brasileiros no Mundial feita por Paulo Nunes: ‘Loucura’

O Mundial de Clubes está perto de ser decidido. Real Madrid e PSG disputam o título inédito da competição, neste domingo (13), em Nova Jersey, no Metlife Stadium. Sem brasileiros, as seleções dos comentaristas começaram a pintar. A de Paulo Nunes, ex-jogador, virou assunto nas redes sociais. Internautas criticaram a escolha de alguns dos nomes.

Veja a seleção de times brasileiros no Mundial de Paulo Nunes:

Fábio

Gustavo Gómez

Thiago Silva

Ignácio

Martinelli

Marlon Freitas

Richard Ríos

Jorginho

Gerson

Arias

Estêvão

Marlon Freitas, Estêvão e Gustavo Gómez ficaram entre os principais jogadores criticados pela web. Apesar do Palmeiras ter chegado até as quartas de final, mais longe que Flamengo e Botafogo, o Alviverde não teve nenhuma atuação que chamou atenção. Parte das críticas pode estar direcionada nesse sentido.

Estêvão, atacante do Palmeiras, ficou na seleção de brasileiros no Mundial de Paulo Nunes (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

No mesmo raciocínio, com exceção da vitória histórica contra o PSG, o Botafogo sai do Mundial de Clubes com pouco para se orgulhar. Pilar do time, Marlon Freitas, único representante do Glorioso na lista de Paulo Nunes, pode ter canalizado as críticas para o desempenho do time.

