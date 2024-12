Michael brilha, e Flamengo vence o Internacional pelo Brasileirão

O Flamengo venceu o Internacional por 3 a 2 na tarde deste domingo (1), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Maracanã, Léo Ortiz e Michael (2x) marcaram os gols da vitória rubro-negra. Wesley e Enner Valência descontaram para o time gaúcho. Com os três pontos, o Rubro-Negro ultrapassou o Colorado na classificação, pulando para a terceira posição. O Inter é o quarto colocado.

Como foi o jogo?

O primeiro tempo contou com um Flamengo avassalador. Pressionando o Internacional desde o primeiro minuto, o time carioca abriu o placar aos 29', com Léo Ortiz. O defensor, após cobrança de escanteio de De La Cruz, cabeceou a bola para o fundo da rede. Com o grande volume ofensivo, a equipe mandante voltou a marcar duas vezes na primeira etapa, ambas com Michael. Aliás, em razão do número de finalizações (11), o Rubro-Negro poderia ter ido ao intervalo com uma vantagem ainda maior no marcador.

O Flamengo voltou do intervalo na mesma frequência da etapa anterior, e teve uma grande chance com Bruno Henrique logo os seis minutos. Foi o Internacional, no entanto, que balançou a rede. Wesley, aos 10', acertou um forte chute no gol de Rossi, que não teve o que fazer. Pressionando, o time gaúcho voltou a balançar a rede aos 18', com Enner Valencia, de cabeça. Os rubro-negros reclamaram de um impedimento no lance. O árbitro de vídeo analisou o lance e não apontou ilegalidade na jogada.

Até a reta final da partida, o time de Filipe Luís ficou mais retraído em campo, enquanto o Colorado buscou trabalhar a bola para chegar ao gol de empate. O resultado, no entanto, não foi alterado, e o Mais Querido ficou com a vitória.

Léo Ortiz e Léo Pereira comemoram gol do Flamengo contra o Internacional (Foto: Divulgação / Flamengo)

O que vem por aí?

Na próxima rodada do Brasileirão, o Flamengo visita o Criciúma. Já o Internacional recebe o Botafogo. Ambos os jogos serão na quarta-feira (4).

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X INTERNACIONAL

36ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo, 1º de novembro de 2024, às 16h00 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Maracanã, Rio de Janeiro (RJ);

🥅 Gols: Léo Ortiz, 28'/1ºT (1-0); Michael, 36'/1ºT (2-0); Michael, 40/'1ºT (3-0); Wesley, 10'/2°T (3-1); Enner Valencia, 18'/2ºT (3-2)

🟨 Cartões amarelos: De La Cruz (FLA); Wesley (INT); Gerson (FLA); Fernando (INT)

🟥 Cartão vermelho: -

💸 Renda: 2.983.722,50

🧑‍🤝‍🧑 Público presente: 56.571

⚽ ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira (Fabrício Bruno) e Alex Sandro; Evertton Araújo, De La Cruz (Alcaraz) e Gerson; Bruno Henrique (Gabigol), Michael e Plata (Varela).

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Vitão (Clayton) e Bernabei; Fernando (Bruno Henrique), Bruno Tabata (Gabriel Carvalho), Thiago Maia (Rômulo) e Wesley; Alan Patrick e Valencia.

🟨 ARBITRAGEM

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)