Gol legal? PC Oliveira dá veredito em lance polêmico de Flamengo x Internacional

Um lance polêmico chamou atenção no jogo entre Flamengo e Internacional, no Maracanã, neste domingo (1). Jogadores do Rubro-Negro reclamaram do segundo gol do Colorado, e apontaram uma possível irregularidade por um choque do árbitro com Plata no início da jogada. O ex-árbitro Paulo César de Oliveira analisou a situação.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Quando a bola bate no árbitro, ele tem obrigatoriamente que parar o jogo. O choque acidental entre o juiz e o Plata, é "vida que segue". E foi o que o árbitro Rodrigo José, apesar da reclamação do Flamengo. Gol legal, lance legal - disse o narrador Gustavo Villani, que trouxe a opinião de PC durante a transmissão.

No início da jogada do segundo gol do Internacional, Rodrigo José Pereira de Lima se chocou com o atacante Gonzalo Plata, que estava próximo a bola. O atacante caiu, não disputou o lance, e na sequência, o Colorado marcou o gol. O Rubro-Negro venceu a partida pelo Campeonato Brasileiro por 3 a 2.