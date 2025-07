Jornalista aponta culpado por ‘crise’ no Flamengo: ‘Se precipitou’

O Flamengo vive momentos conturbados nos seus bastidores. Nos últimos dias, conversas vazadas com José Boto, e rumores sobre negociações causaram turbulências na política do clube, atrelada à pressão da torcida. Um jornalista apontou, nesta quarta-feira (9), o culpado pela situação.

Diretor de futebol do Rubro-Negro, José Boto, tem vivido dias conturbados desde a eliminação do Rubro-Negro no Mundial de Clubes. Atitudes nos bastidores, valores contratuais e decisões consideradas duvidosas têm gerado incômodo e reclamações de apoiadores que ajudaram a eleger Luiz Eduardo Baptista presidente do clube.

No programa "Arena SBT", o jornalista André Galvão apontou que José Boto é o principal culpado pela situação conturbada.

- Se a gente está falando de uma crise no Flamengo, é por conta dos vazamentos de algumas informações confidenciais que foram trazidas e isso tem a ver com o diretor de futebol do Flamengo, José Boto - começou André

- Talvez não conhecendo muito como funcionava o sistema aqui no futebol brasileiro, andou falando demais. O jeito que ele se referiu ao Pedro, porque ninguém cravou que a informação passada para o Mauro Cezar foi por ele, mas todo mundo entendeu que foi pelo Boto. Ele se refere ao Pedro de uma forma absolutamente negativa. Não condiz com o jogador que ele é, com a importância que o Pedro tem para o Flamengo - completou o jornalista.

Filipe Luís conversa com José Boto após título do Flamengo na Taça Guanabara (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Salário, decisões e regalias de Boto incomodam apoiadores de Bap

O presidente Bap vem sendo pressionado constantemente pelos corredores da Gávea. Um dos motivos seria os vencimentos de José Boto. O diretor de futebol rubro-negro, atualmente, ganha R$ 240 mil a mais do que o técnico Filipe Luís. O Lance! apurou que, além dos salários, o Flamengo ainda cobre as despesas da locação de um imóvel, na praia da Barra da Tijuca, que gira em torno de R$ 50 mil mensais, e arca com os custos de um carro blindado e quatro seguranças.

Outro questionamento se refere às contratações e os possíveis reforços do Flamengo

- Quem deixou ele trazer um jogador que ninguém conhece, de 26 anos, que está na Segunda Divisão da Inglaterra? — questionou a fonte ouvida pelo Lance!.

O questionamento se refere ao atacante Mikey Johnston, do West Bromwich. O jogador irlandês era dado como certo no Flamengo e tinha chegada marcada para esta terça-feira (8) ao Rio de Janeiro, mas, na noite de domingo (6), a diretoria desistiu da contratação do atleta. Em um primeiro momento, a informação que correu nos bastidores era que o jogador havia sido vetado pelos exames médicos, mas a desistência aconteceu por pressão interna de membros da diretoria e da própria torcida.

Outro ponto de incômodo na gestão rubro-negra ocorreu com a renovação de contrato do meia Gerson até 2030. O jogador tinha multa rescisória no valor de 200 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão) e, no processo de prorrogação de vínculo do camisa 8, Boto e o departamento de futebol diminuíram o valor para 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões), pagos pelo Zenit após o Mundial de Clubes. Apesar das reclamações, a quantia desembolsada pelos russos foi considerada boa pela direção do clube.

O mesmo ocorreu com o volante Erick Pulgar. Os valores para o atleta sair do Flamengo giravam em torno 60 milhões de euros (cerca de R$ 387 milhões). Com a renovação até 2027, os valores também foram reduzidos e passaram a girar em torno de US$ 6 milhões (cerca de R$ 34,8 milhões), valendo a partir do meio de 2026.

Na semana passada, as informações sobre uma possível liberação do volante Victor Hugo, revelado pelo clube e de apenas 21 anos, causou desconforto na diretoria. O atleta, que estava emprestado ao Goztepe, da Turquia, seria liberado para o Famalicão, de Portugal, sem compensação financeira ao Rubro-Negro. O clube manteria 30% do percentual de uma futura venda. O jovem ainda tem dois anos de contrato.

Esta foi a primeira grande cobrança política em cima do presidente Luiz Eduardo Baptista, que se coloca distante do futebol, dando total autonomia ao trabalho do diretor José Boto. Vale lembrar que, recentemente, a atual gestão passou por turbulências internas com o possível interesse em vender o atacante Pedro. Além de uma declaração de Boto à imprensa italiana sobre a vontade de contar com o atacante Vlahovic, da Juventus, no elenco rubro-negro.

De acordo com apuração do Lance!, alguns dirigentes ligados a Bap chegaram a pedir para que todas as ações de contratações e negociações de saída e renovações feitas por José Boto no Flamengo. fossem travadas. Porém, ao que parece, tal pedido não foi acatado pelo presidente, já que alguns reforços que estavam em vista do departamento de futebol tiveram avanços em suas tratativas.