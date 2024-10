Filipe Luís revela ausência de Michael em Flamengo x Corinthians

Filipe Luís, à beira do campo na derrota do Flamengo para o Fluminense, pela 30ª rodada do Brasileirão, no Maracanã (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/10/2024 - 19:06 • Rio de Janeiro (RJ)

Comandado pelo técnico Filipe Luís, o Flamengo segurou o empate contra o Corinthians, neste domingo (20), e garantiu sua vaga às finais da Copa do Brasil. Perguntado sobre o motivo de Michael não ter entrado em campo no segundo-tempo do jogo na Neo Química Arena, o jovem treinador revelou que precisava segurar uma das trocas devido à expulsão de Bruno Henrique, aos 30 minutos.

Com a expulsão de Bruno Henrique, Filipe Luís tem um desfalque certo para o jogo de ida da decisão da Copa do Brasil contra o Atlético-MG, no dia 3 de novembro. Com isso, o comandante precisará pensar em uma nova formação em sua primeira decisão.

- Michael é um jogador importantíssimo para mim. Um jogador determinante, tem gol, tem drible, tudo o que um extremo deve ter. Joguei com ele e fui muito feliz ao seu lado. Ele ainda está recuperando seu melhor forma física. Era um troca certa, porém, com uma troca que fizemos no primeiro tempo, e outra que fizemos com a lesão do Nico (De la Cruz), me deixou com mais uma parada - declarou Filipe Luís.

Michael voltou a ser relacionado no início de outubro (Foto: Marcelo Cortes / CRF)

Michael sofreu uma lesão lesão no músculo posterior da coxa no fim de agosto, na partida contra o Bahia, na Copa do Brasil. O atacante voltou a ser relacionado no jogo de ida da semifinal contra o Corinthians, após se recuperar da contusão.

- Precisei segurar o máximo possível essa substituição caso alguém não aguentasse mais correr ou se alguém tivesse mais uma lesão. Michael não entrou por um motivo tático, mas é um jogador que terá seus minutos em praticamente todos os jogos. Quero ter sua melhor versão dele o mais rápido possível. Estou fazendo de tudo por ele e por todos - acrescentou o técnico.

Agora, Filipe Luís comanda o Flamengo na partida contra o Atlético-MG, que superou o Vasco no último sábado (19), na decisão da Copa do Brasil.