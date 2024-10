Filipe Luís justifica saída de Gabigol após expulsão de Bruno Henrique no Flamengo

Filipe Luís durante o jogo entre Corinthians e Flamengo pela Copa do Brasil (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 20/10/2024 - 18:44 • São Paulo (SP)

Técnico do Flamengo, Filipe Luís explicou a saída de Gabigol para a entrada de Fabrício Bruno após a expulsão de Bruno Henrique contra o Corinthians. O comandante afirmou que sua experiência na carreira e o planejamento durante a semana fez com que sua resposta fosse de forma muito rápida.

Semis da Copa do Brasil DE GRAÇA no Prime Video! Semis da Copa do Brasil DE GRAÇA no Prime Video! Assista aos confrontos da Copa do Brasil com 30 DIAS GRÁTIS no Prime Video e aproveite o pós com muita música! Garanta um mês grátis no Amazon Music Unlimited e ouça playlists e músicas exclusivas! Assine e assista aos jogos de graça

- Penso em todas as possibilidades dentro do jogo, anoto, planejo. Nem sempre sai do jeito que a gente espera, nem sempre acontece as coisas que a gente vem planejando, mas uma expulsão sempre é prevista e um possível cenário do jogo também. Muitas experiências que vivi jogando em vários tipos de sistema que joguei com um a menos. Com a comissão, a gente decidiu muito rápido, porque o time tem que ter uma resposta rápida do treinador para saber o que fazer. E foram sublimes.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Na sequência, o comandante explicou um pouco de sua estratégia por manter Arrascaeta e Gerson, além da opção pela entrada de Fabrício Bruno. O treinador quis dar a posse para o adversário e buscar saídas com atletas técnicos.

- Meu pensamento era proteger a defesa e entregar a bola para o Corinthians. A partir desse momento, a gente sabia da capacidade do Arrascaeta, do Gerson. O próprio Pulgar, que fez um jogo extraordinário. São jogadores que prendem a bola e perdem pouco. A partir do momento em que eles forçassem uma jogada, a gente teria jogadores para tirar o time de trás e ter chance de gol.

Com a expulsão de Bruno Henrique, Filipe Luís tem um desfalque certo para o jogo de ida da decisão da Copa do Brasil contra o Atlético-MG, no dia 3 de novembro. Com isso, o comandante precisará pensar em uma nova formação em sua primeira decisão.

Nas redes sociais, o treinador chegou a ser contestado por conta da alteração ainda na etapa inicial ao recuar a equipe e jogar sem um atacante de origem. No entanto, a estratégia foi bem sucedida, uma vez que o Flamengo sofreu pouco defensivamente e conseguiu ter ações ofensiva no segundo tempo.