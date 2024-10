Torcida do Corinthians protesta contra CBF e Ednaldo em jogo com o Flamengo

Corinthianos protestam contra a CBF (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/10/2024 - 18:38 • Rio de Janeiro

A torcida do Corinthians demonstrou toda a sua irritação com a CBF no duelo contra o Flamengo, na Neo Química Arena, válido pela semifinal da Copa do Brasil. Os corinthianos levaram faixas contra a entidade e também contra o presidente Ednaldo Rodrigues. Um dos cartazes tinha a foto de Ednaldo junto ao escudo do Flamengo com a frase: “funcionário do mês”.

Outra faixa, posta na arquibancada, disparava contra a entidade que rege o futebol brasileiro: “CBF: Corrupção Brasileira de Futebol”.

A reclamação alvinegra tem como base a troca de datas do segundo jogo, inicialmente marcado para o dia 17, mas transferido para o dia 20.

O Corinthians entende que o Flamengo foi beneficiado com a troca, pois poderia escalar os jogadores que estavam com suas seleções na Data Fifa. O Timão chegou a levar o caso para o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), mas teve o pedido negado.



Com o empate sem gols, o Flamengo eliminou o Corinthians e avançou à final da Copa do Brasil pelo terceiro ano seguido. Depois de ganhar do Corinthians em 2022 e perder para o São Paulo, no ano passado, agora o rubro-negro enfrentará o Atlético-MG.